Aktuální prostředí je pro akciové trhy poměrně pozitivní, říká expert

Finanční trhy, zejména ty akciové, nyní nabízejí slušné zhodnocení vložených prostředků. Ekonomice se ale mnohde nedaří. Čím si to vysvětlujete?

V posledních měsících velmi slušné zhodnocení akcí táhla z velké části poptávka po umělé inteligenci. Například akcie společnost Nvidia (vyrábí čipy pro AI, pozn. red.) stouply od začátku roku o 80 procent.

Jde podle vás o přirozený vývoj, nejde jen o jednu z dalších bublin?

Možná je zde trochu obava, že by mohlo dojít ke splasknutí technologické bubliny podobně jako začátkem tohoto tisíciletí. P/E technologických akcií (P/E poměr či P/E ratio vyjadřuje poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii, resp. tržní kapitalizací dané firmy a jejím čistým ziskem, pozn. red.) se pohybuje kolem 40.

To je poměrně vysoko, ale například před splasknutím oné bubliny byly valuace zhruba dvojnásobné proti dnešnímu stavu. A když k tomu připočteme pozitivnější inflační data, může být prostředí pro akciové trhy pořád poměrně pozitivní. Ale pozor! Jde pouze o krátkodobý pohled, pro stavbu dlouhodobých portfolií více preferujeme kvalitní rozložení portfolia než krátkodobý tržní výhled.

Jaký další vývoj očekáváte u dluhopisových fondů? Stále se vyplatí?

Dluhopisové fondy mají určitě v investičních portfoliích své místo a pořád je zde zajímavější výnosový potenciál než v posledních letech s výjimkou roku 2023. Tam byl možná prostor pro načasování dluhopisové investice lehce zajímavější.

Horkou novinkou jsou ETF na bitcoin. Měli by se o ně investoři zajímat, investovat do nich?

Bitcoin se v posledních dnech dostal své historická maxima. A je pravda, že zde mimo jiné hodně pomohl vznik kryptoměnových ETF. Kryptoměny ale pořád vnímáme jako spekulativní investiční nástroj, jehož obchodování se děje na neregulovaném trhu.

Znamená to, že do nich neinvestujete?

Naším cílem je nabídnout investiční nástroje s dostatečným dlouhodobým výnosovým potenciálem s minimalizací rizik. Kryptoměny nám do této strategie aktuálně nezapadají.

Máte za to, že je na místě teď nějak výrazně obměňovat portfolio?

Nemyslím si to. Cílem je spíš dlouhodobě držet a rebalancovat třeba v momentě, kdy má dojít k efektivnímu vybrání prostředků v čase podle potřeb konkrétního investora. Samozřejmě pokud má někdo vymyšlený nějaký model, pak může být pro přenastavení portfolia prostor. Já osobně se spíš přikláním k názoru, že pravidelný rebalanc sice lehce snižuje volatilitu, na druhé straně lehce snižuje i průměrný výnos.

Co třeba navýšení investic, kam byste je dnes více nasměroval?

Já bych primárně diverzifikoval podle nastaveného portfolia. Možné bych lehce posílil pozice s nižšími valuacemi, ale beru to z pohledu dlouhodobého řešení.

Marcel Vanduch Ve finančnictví se pohybuje od roku 2007.

V minulosti působil v Komerční bance jako poradce pro bonitní klientelu, následně jako investiční specialista a ředitel poboček Komerční banky na Praze 1.

Ve skupině Partners se věnuje stavbě a prezentaci investičních portfolií pro bonitní klientelu, analýze investičních produktů, školení poradenské sítě, pořádání investičních seminářů.

Letošní novinkou je dlouhodobý investiční produkt (DIP). Jaký na něj máte názor?

DIP je vhodný pro každého investora, který využije možnosti daňových odpočtů, případně má možnost získat příspěvek zaměstnavatele a zároveň je jeho cílem dostatečné zajištění na důchodový věk. Naopak DIP není vhodný pro ty, kteří daně neplatí, to jsou třeba děti, nepracující důchodci nebo osoby samostatně výdělečné činné v takzvaném režimu paušální daně.

Máte za to, že DIP tak, jak je nastaven, je dobrý produkt? Nebo by zasluhoval nějaké změny?

DIP vlastně ve skutečnosti ani není produktem, ale jde spíš o takovou schránku, pod kterou lze vložit jednotlivé produkty. V rámci ní se stát možnými daňovými odpočty snaží motivovat občany k dostatečnému zajištění finanční nezávislosti v důchodovém věku. Daňové odpočty jsou pouze nějakou motivací, daleko důležitější je, že se o tématu mluví.

Proč myslíte?

Protože pro potenciální střadatele v rámci DIP jde o příležitost, že nebudou muset být v budoucnu pouze závislí, jak a kdy vláda rozhodně o přidělení a výši jejich důchodu. Jejich finanční zajištění může být dostatečné již v 60 letech a následně budou mít možnost se rozhodnout, jestli si začít užívat odpočinku, nebo se dále věnovat své profesi, podnikání a podobně.

Jak byste stavěl portfolio pro někoho, kdo s investicemi začíná, případně prozatím investuje jen sporadicky?

Pro ty, kteří nevyužijí výhody dlouhodobého investičního produktu, může být praktičtější investovat mimo DIP, tedy se neomezovat se parametry schránky. To znamená postavit standardně investiční portfolio podle investičního horizontu, objemu investovaných prostředků a vztahu k riziku. Vždy je to primárně o systematickém vytvoření struktury portfolia pro konkrétního klienta.