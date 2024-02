KVÍZ: Fondy uzavřené, akciové, nebo ETF. Jste experti na investování?

Řada lidí se domnívá, že investování je jenom pro bohaté, to ale není pravda. Investovat můžete i menší částky. Na co si dávat pozor a jak k investování přistupovat?

„Důležité je mít na paměti trojúhelník možný výnos-riziko-likvidita, které nikdy nemůžete mít na maximu současně. A pak brát v potaz osobní profil: potřeby a míru tolerance k výkyvům hodnoty,“ říká Blanka Francová, projektová manažerka banky CREDITAS. Podle ní i menší investor může dobře diverzifikovat riziko třeba díky fondům, které rozkládají majetek mezi větší množství různých aktiv.

Stále větší popularitu si získává automatické investování prostřednictvím aplikací. „Ty sázejí na jednoduchost správy i přehledu a rozkládají vložené prostředky s využitím počítačového algoritmu do fondů, které odpovídají profilu daného člověka,“ doplňuje Blanka Francová. Výhodou je, že takové investování je co do poplatků řádově levnější než klasické aktivně spravované fondy.