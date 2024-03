Expert: Nabídka nemovitostí v Polsku je dramaticky vyšší než u nás

Inflace je na ústupu, stále se podle vás ještě vyplácí investovat do nemovitostních fondů?

Inflace rozhodně není jediným důvodem proč investovat do nemovitostí. Je pravda, že v minulých letech výrazně pomohla překlenout nepříznivé období, ale rozhodně to neznamená, že se investice do nemovitostních fondů nevyplácí. Snížení inflace půjde ruku v ruce s dalšími parametry, například snižováním úrokových sazeb. Takže v celkovém kontextu budou nemovitosti nadále velice atraktivní.

Odborníci nyní doporučují zejména dluhopisové fondy, které nesou jistý a solidní výnos, mohou jim nemovitostní fondy konkurovat?

Je pravdou, že loni dluhopisy připsaly investorům nadstandardní výnos okolo deseti procent. Na druhou stranu, roky před tím nevynášely prakticky nic. Takže pokud se podíváme na 5letý výnos, tak u dluhopisového fondu investor vydělal okolo 4,3 procenta ročně, zatímco nemovitostní fondy zhodnotily investice v průměru o dvě procenta ročně více. To máte za pět let zhruba 10% rozdíl ve prospěch nemovitostí.

Rozhodujícím faktorem pro investora by měl být především časový horizont. Z dlouhodobého pohledu by měl výnos nemovitostí být vyšší než u dluhopisů. Samozřejmě při vyšším rizikovém profilu.

Tomáš Trčka V investičním bankovnictví se pohybuje 25 let.

V roce 2006 stál u zrodu prvního a dodnes největšího nemovitostního fondu v České republice.

Přes šest let působil jako generální ředitel a předseda představenstva Reica investiční společnosti České spořitelny. Následně pomáhal při vzniku dalšího nemovitostního fondu Investika.

V dubnu 2019 spoluzaložil v rámci finanční skupiny Partners nemovitostní fond Trigea, který aktivně řídí.

Jaké zhodnocení přinesl investorům fond Trigea loni vašim podílníkům a jaký výnos očekáváte letos?

Za loňský rok Trigea připsala investorům 7,12 procenta. Letos by výnos měl zůstat podobný a počítáme se zhodnocením okolo sedmi procent.

Nyní jste překvapili, když jste investovali šest miliard do nákupu pražského obchodního centra Arkády Pankrác. Jaká je návratnost této investice, vyplatí se vašim investorům?

Jsem přesvědčen, že se našim investorům velice vyplatí. Ostatně jinak bychom takto velkou transakci nikdy neudělali. Arkády patří mezi TOP 5 obchodních center v ČR. Navíc je to centrum s obrovským potenciálem pro zvýšení úrovně služeb a tím i příjmu, který generuje investorům.

Když jsme se spolu bavili naposledy, žehral jste na to, že český realitní trh je přebraný, že toho moc nenabízí. Zlepšila se už situace?

Bezprostředně po nákupu Arkád by asi nebylo správné si stěžovat. Situace se trochu zlepšila právě v oblasti retailových nemovitostí. U kanceláří zatím zvýšenou nabídku nevidím.

Kterých komerčních budov se nyní v Česku hlavně nedostává? Jsou to kanceláře, obchodní centra, průmyslová výrobní haly, sklady…?

Jak už jsem řekl, v oblasti maloobchodu se trh začíná trochu hýbat. Nepatrně hůře to vypadá u logistiky a kanceláře se zatím téměř na trhu neobjevují.

Investujete i v Polsku, kde se staví rychle. Čím si to vysvětlujete?

V Polsku zejména platí, že pokud dodržujete podmínky stanovené zákonem, tak naopak stát dodržuje lhůty. To je něco, co si v Čechách neumíme ani představit. Neříká se mi to lehce, ale nám v této oblasti ujel vlak. Nabídka i kvalita nemovitostí v Polsku je dramaticky vyšší než u nás. Navíc se obchodují i regionální města, což opět u nás úplně nefunguje.

Máte na starost i nemovitostní fond kvalifikovaných investorů Merity. Ten se od fondu Trigea liší tím, že nemovitosti nedrží, ale po zainvestování a realizaci hned prodává. Investujete do projektů v Česku nebo v zahraničí?

Pro Merity je klíčovým faktorem čas. Žádný projekt by neměl trvat déle než 24 měsíců. A to od nákupu půdy, přes výstavbu až po prodej obsazené nemovitosti. To se opět v Čechách, vzhledem k délce povolovacích řízení, nedá stihnout. Proto i zde Merity zakoupila první projekt v Polsku.

V Merity defacto spolufinancujete developery, jste velice blízko jejich projektů, jakou máte zkušenost s realizací těchto projektů – jde to snadno, nebo těžce?

Dnešní situace trochu nahrává investorům, jelikož západní kapitál vidí region CEE příliš blízko Ukrajině, takže se snaží umístit kapitál jinde. Z toho samozřejmě plyne určitá výhoda pro nás, protože podmínky jsou výhodnější, než byly před dvěma lety.

Pokud se dlouhodobě bavíme o tom, že v Česku se nestaví, že realitní trh je přebraný, že novou výstavbu komplikuje náročná legislativa, kdy se toto podle vás změní?

Moc rád bych věřil, že se blížíme k obratu, ale při diskusích s lokálními developery zůstávám spíše pesimistou.

Tak, ať zakončíme alespoň nějak pozitivně… Komu byste doporučil investovat do realitních fondů, a proč?

Já zastávám názor, že nemovitosti patří do každého portfolia. Je pouze otázkou, v jaké míře by měly být zastoupeny. Dlouhodobě patří nemovitosti k velice stabilním investicím a v neposlední řadě je to právě fenomén inflace, který nemovitosti umí využít ve svůj prospěch.