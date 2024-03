Nájemní smlouva má svá pravidla. Co v ní nájemníkovi nezakážete?

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Zájem o pronájmy roste. To je pro pronajímatele bytu dobrá zpráva, ale také určitá starost. Nájemník totiž bude chtít logicky co největší volnost. Majitel bytu se zase bude chtít co nejvíce chránit a promítnout to do nájemní smlouvy. Jenže i to má své limity.