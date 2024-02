Mezi nejlepší fondy se loni propracovala J&T či Amundi

Za nejlepší progresivní dluhopisový fond byl pak vyhodnocen Conseq korporátních dluhopisů a v kategorii Konzervativní fondy zvítězil Conseq Invest Konzervativní.

„Zájem Čechů o investice do fondů roste. Potvrzují to nejen naše výsledky, ale platí to pro český trh obecně,“ říká Karel Šulc, generální ředitel Swiss Life Select. „Češi hledají v investicích nejen ochranu před inflačním znehodnocením peněz, ale stále větší roli hrají fondy i ve finančním zajištění stáří. Tato role se zvýší i díky novince letošního roku – dlouhodobému investičnímu produktu,“ dodává.

Vývoj podílových fondů v roce 2023 odrážel různorodé faktory ovlivňující kapitálové trhy a investiční prostředí. Celosvětově se řada trhů potýkala s výzvami spojenými převážně s útlumem ekonomického růstu, politickou nestabilitou některých regionů, inflací a změnami v monetární politice.

Některé sektory, jako například technologie, se svezly na aktuálních trendech. Naopak nejsilnější sektor roku 2022, tradiční energetika, předvedl loni pod tlakem menší poptávky a vysokých zásob energetických komodit jednu z nejhorších výkonností.

K dalším faktorům ovlivňujícím investiční trh patřila snaha centrálních bank udržet pod kontrolou inflaci. Postupné zvyšování úrokových sazeb, k nimž centrální banky přistoupily, ale omezovalo výkonnost investic. Nicméně ke konci loňského roku začalo sílit přesvědčení, že úrokové sazby dosáhly svého stropu, což opět podpořilo finanční trhy v lepším zhodnocení.

„Mezi vyhledávané investice rozhodně patřily fondy zaměřené na ESG či fondy českých státních dluhopisů a peněžního trhu. Oblíbeným investičním tématem byla i umělá inteligence. Celkově lze říci, že vývoj podílových fondů v roce 2023 poukázal na rozdílné výkonnosti jednotlivých regionů a sektorů. Zvlášť u globálních fondů se ukázala přidaná hodnota v aktivní správě portfolio managementu,“ komentuje Karel Šulc.