Co je dobré vědět o DIP, abyste s touto investicí neprodělali

„Dlouhodobý investiční produkt (DIP) je daňově podporovanou formou spoření na stáří pro ty, kteří si chtějí zvolit vlastní investiční strategii. Právě to ho odlišuje od penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, ve kterých je možné investovat pouze do účastnických fondů daných společností,“ říká Ivana Brancuzká, manažerka poradenské společnosti Crowe.

„Zájemci o tuto formu zabezpečení na stáří mají od letošního roku možnost si zřídit investiční účet u společností, jež splňují podmínky registrace u ČNB a mohou své stávající či nové produkty zařadit do produktu splňující podmínky DIPu,“ dodává Jiří Cepák, jednatel společnosti Avenir Financial Group.

Zda je konkrétní společnost pod dohledem České národní banky si lze ověřit v registru ČNB.

S kým a do čeho lze investovat

DIP mohou klientům nabízet například banky, investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry, spořitelní družstva ale i další společnosti s registrací ČNB. V režimu DIPu tak může být na trhu široký výběr investičních produktů – od podílových fondů, přes akcie až po dluhopisy. Jednotlivé nabídky se mohou lišit v tom, od jaké částky lze pravidelně investovat. Rozdíly mohou být také ve výši poplatků, které si poskytovatelé produktů v režimu DIPu mohou účtovat. Proto je dobré se na poplatky předem poptat.

Jaké investice lze do DIPu zařadit: Cenné papíry kolektivního investování (podílové fondy).

Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu (akcie, EF a další cenné papíry dostupné na burze).

Peněžní prostředky (hotovost).

Dluhopisy vydané členskými státy EU, jejich centrálními bankami nebo konkurenčními bankami se sídlem v EU.



Zdroj: Broker Consulting

Střadatelé na penzi, kteří se rozhodnou čerpat daňové výhody DIPu, musí splnit dvě základní podmínky: „Aby byla zachována daňová podpora, musí k výplatě peněžních prostředků z DIPu dojít až po více než 10 letech od založení produktu, nejdříve však v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let věku,“ upozorňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Podmínka 60/10 pro čerpání daňové výhody: Peníze nesmíte vybrat před dosažením věku 60 let.

Smlouva musí trvat minimálně deset let.

Počet DIPů není stanovený

Každý si může sjednat i několik DIPů, jejich počet není omezen. Ze základu daně však lze odečíst nejvýše 48 tisíc korun a na dani z příjmu ušetřit každý rok až 7 200 korun. V praxi to znamená pravidelně investovat do jednoho či více DIPů měsíčně až 4 tisíce korun, což za rok dělá maximálně 48 tisíc pro nejvyšší možný daňový odpočet.

Dobré je ale vědět, že toto daňové zvýhodnění se netýká jen samotného DIPu. Do limitu 48 tisíc, který může střadatel odečíst ze základu daně a ušetřit ročně až 7 200 korun, se započítávají i vklady na životní pojištění a vklady na penzijní spoření ve starém a novém „penzijku“. Od letošního roku pak kromě DIPu i vklady do další novinky, kterou je soukromé pojištění dlouhodobé péče.

Na DIP mohou svým zaměstnancům přispívat i zaměstnavatelé. Pokud se tak rozhodnou, tyto příspěvky jsou pak daňově uznatelné až do výše 50 tisíc korun. Jinými slovy – daňový základ si může zaměstnavatel snížit až o padesát tisíc korun.

Když se poruší podmínka 60/10

A další důležitá informace. Peníze z DIPu je sice možné vybrat kdykoliv, kdo však poruší podmínka 60/10 let, musí státu vrátit ušetřenou daň z příjmu. „Částky, které byly uplatněny jako odčitatelné položky od základu daně v posledních deseti letech představují ostatní příjem podle § 10 zákona o dani z příjmu, které bude nutné dodanit,“ upozorňuje Ivana Brancuzká.

„Současně bude nutné dodanit také případné příspěvky zaměstnavatele, které byly v okamžiku jejich poskytnutí na straně zaměstnance osvobozeny od daně, a to jako příjmy ze závislé činnost podle § 6 zákona o dani z příjmů,“ dodává Gabriela Ivanco. I zde platí, že dodanění se týká pouze příspěvků za posledních 10 let před výplatou. „V případě dodanění příspěvků zaměstnavatele zároveň automaticky vzniká povinnost podat daňové přiznání, a to bez ohledu na jejich výši,“ upozorňuje Ivanco.

Nárok na daňový odpočet se prokazuje

Kdo se rozhodne sjednat si DIP a investovat s podporou státu, nárok na odpočet bude muset prokázat pomocí smlouvy o sjednaném dlouhodobém investičním produktu a potvrzením o výši příspěvku, který vydá společnost, u níž klient investuje.

V praxi může u DIPu dojít i k tomu, že vybraný produkt jeho poskytovatel zruší, například kvůli úpadku. V takovém případě počítejte s tím, že daňová podpora bude zachována jen tehdy, pokud budou vyplacené peníze reinvestovány do jiného DIPu, a to do jednoho měsíce.

V rámci DIPu je navíc možné s jednotlivými tituly obchodovat a generovat kapitálové příjmy. „Je však nutné si uvědomit, že tyto příjmy a transakce budou předmětem standardního zdanění,“ upozorňuje daňová poradkyně Gabriela Ivanco. Pokud vznikne prodejem majetku v DIPu daňová povinnost, což znamená, že nebude splněn časový test 3 roky nebo roční limit 100 tisíc korun, musí být daň z příjmu zaplacena z majetku mimo DIP. Jinak by podle Gabriely Ivanco došlo ke ztrátě dříve uplatněného daňového zvýhodnění a k povinnosti ho dodanit.

Češi se o DIP zajímají

DIP má podle odborníků určitě své místo na trhu a zdá se, že o něj začíná být zájem. Podle průzkumu agentury Ipsos se o DIP na přelomu letošního února a března zajímala téměř pětina Čechů. Umožňuje totiž klientům volit i odvážnější produkty s potencionálně vyšším zhodnocením v dlouhodobém časovém horizontu.

„Stejně jako u jiných forem investic je potřeba myslet na to, aby radu poskytl odborník, tedy kvalifikovaný certifikovaný poradce, jehož činnost je regulována Českou národní bankou,“ poznamenává Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting. Samotné rozhodnutí, na jaký dlouhodobý investiční produkt vsadit a se kterou společností do DIPu investovat, je ale na každém investorovi.

„Inflační vlna zvýšila ochotu lidí k investování a potvrdila známé pravidlo, že největším rizikem je nemít žádné riziko, potažmo neinvestovat. Všichni jsme si připomněli, jak úspory ztrácejí kvůli vysoké inflaci svou reálnou hodnotu a že je k růstu bohatství nutné zajistit si výnos, který inflaci alespoň na delším horizontu překoná,“ uzavírá Petr Čížek, předseda představenstva investiční společnosti Investika.