Akciové i dluhopisové fondy pokračují ve zhodnocování peněz investorů

Ceny korunových dluhopisů naopak podpořily meziroční inflací, která se za leden dostala dokonce pod tři procenta (2,3 procenta) a tedy do cílového pásma České národní banky (ČNB).

„Pokles meziroční inflace z 6,9 procenta na lednových 2,3 procenta a v únoru na 2,0 procenta předčil očekávání. A jako by ČNB tento propad očekávala, již před lednovým zveřejněním inflace statistickým úřadem snížila základní úrokovou sazbu o 0,5 na 6,25 procenta,“ vysvětluje ekonom finanční skupiny Partners Martin Mašát.

Analytici přitom očekávají další snižování úrokových sazeb ze strany centrální banky. I když ta už bude muset více zohlednit oslabující kurz koruny. „Pokud by koruna začala příliš oslabovat, znamenalo by to nové inflační tlaky,“ vysvětluje Martin Mašát, který zároveň upozorňuje, že okamžitě po snížení sazeb centrální bankou kurz koruny prolomil hladinu 25,50 za euro.

Akciím se daří, ale táhnou je technologie

Hodnoty akciových indexů se posouvaly i v únoru výše s tím, jak si akcioví investoři udrželi optimistickou náladu. Za poslední čtyři měsíce přidal americký index S&P 500 přes 20 procent a technologický index NASDAQ se zhodnocením blíží ke 30 procentům. Není ale žádné tajemství, že akciové trhy táhnou zejména technologické tituly, tedy akcie firem, jako je Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta nebo Tesla.

„Pokud byste vyňali technologické akcie z akciových indexů, například americké akcie by si nevedly zrovna nějak extra výjimečně. Ale americké trhy rostou hlavně proto, že investoři důvěřují americkým technologickým titulům,“ potvrzuje asset manažer společnosti Amundi John O’Toole.

Podle něj je to tím, že aniž by si toho možná lidé všimli, technologická ekonomika se stala novou realitou. A jsou to právě technologie, které se staly podle jeho slov hnacím motorem nejenom akciových trhů.

Investoři ale mohou být v klidu. Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se podle Partners Indexu podílových fondů pohybovala v únoru okolo +4,0 procent. Za posledních 12 měsíců jsou investoři v plusu v průměru skoro o 20 procent.

Výkonnosti akciových fondů (v %) 29. 2. 2024 únor Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK 4,0 6,2 19,9 26,9 54,8 94,5 38 PIF-SPEC 4,1 3,8 21,0 17,1 36,0 55,5 14

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala na začátku roku, na rozdíl od fondů zaměřených na hlavní trhy, průměrnou výkonnost +4,1 procenta.

„Například sektorové fondy zaměřující se na inovace skončily v solidních kladných číslech,“ uvádí Mašát. Mezi smutné výjimky, kde se investoři dočkali ztrát patří podle něj česká energetická společnost a největší, co se týče tržní kapitalizace, společnost ČEZ. „Akcie ČEZu od počátku roku ztratily asi 17 procent hodnoty, a to v době, kdy většina akciových trhů pokračovaly v cestě vzhůru,“ poznamenává Mašát.

Dluhopisové trhy a smíšené fondy

Výnosy českých státních dluhopisů klesaly, což značí, že jejich ceny rostly v souladu únorovým snížením základní sazby o 0,5 procenta ze strany ČNB „Česká republika se ze dne na den dostala mezi země s nejnižší inflací a překonala dokonce inflaci v eurozóně,“ komentuje Mašát.

Inflace sice už není na dvouciferných hodnotách, ale některé ceny zdražují dál. Na druhou stranu dobrou zprávou stále zůstává, že tempo inflace výrazně zpomalilo a dluhopisové fondy investorům přinášejí solidní zhodnocení.

„Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za poslední měsíc bylo +0,4 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní fondy o +8,6 procenta výše,“ shrnuje únorový vývoj Partners Indexu dluhopisových fondů Martin Mašát.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %) 29. 2. 2024 únor Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DLUH 0,4 0,8 8,6 5,0 8,2 10,4 17 PIF-HY 0,6 1,3 10,3 5,9 14,6 24,8 22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Fondy rizikových dluhopisů díky pozitivní náladě na trzích skončily v únoru s pozitivním zhodnocením +0,6 procenta. Meziročně jsou výše o +10,3 procenta.

Výkonnost smíšených fondů (v %) 29. 2. 2024 únor Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX 1,7 2,6 11,8 10,4 19,3 27,7 50

V souladu s vývojem na dluhopisovém a akciovém trhu přidaly i smíšené fondy. Jejich průměrná hodnota vzrostla meziměsíčně o +1,7 procenta a meziročně jsou 11,8 procenta v zisku.