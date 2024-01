Podílové fondy v loňském roce porazily inflaci

Potvrzuje to Index podílových fondů skupiny Partners. Co stálo za plusovým investování většiny investorů? Podle ekonomů to bylo zejména očekávání uvolněnější měnové politiky centrálních bank, relativně solidní výsledková sezona, ale i lepší makroekonomická data, hlavně z americké ekonomiky.

„To vše vedlo investory k přesvědčení, že světová ekonomika sice trochu zpomalí, ale nemusíme se bát nějaké větší recese. Investoři jednoduše vsadili na takzvaný soft landing, tedy měkké přistání ekonomik, navzdory přísné měnové politice, která škrtí úvěrovou a ekonomickou aktivitu,“ potvrzuje hlavní ekonom skupiny Partners Martin Mašát.

Pozitivní nálada na finančních trzích podle něj pak gradovala směrem k vánočním svátkům. A dárky rozdávaly především centrální banky, a to bez výjimek. Jako první finanční trhy ovlivnil americký FED, když v půlce prosince nejenže ponechal úrokové sazby na stávajících úrovních, ale naznačil i jejich budoucí snížení. V podobném duchu vyznělo zasedání Evropské centrální banky (ECB).

„A nakonec přišla Česká národní banka s prvním snížením základní sazby,“ doplňuje Martin Mašát. To se stalo 21. prosince 2023, kdy ČNB snížila základní úrokové sazby o 0,25 procentního bodu. Dvoutýdenní repo sazba, tak klesla na 6,75 procenta. Podobný holubičí názor, ne sice tak radikální, měla v následujících dnech i ECB. Ta potvrdila pokles inflace, ale také zdůraznila klesající výkon ekonomiky. Podle analytiků jsou sazby v Eurozóně už na svém vrcholu (4,5 %) a teď půjde spíše jen o to trefit dobu, kdy sazby začnou klesat.

„Menší strach z inflace a vysokých úroků působil pozitivně na ceny všech finančních aktiv, a proto více než solidní čísla ukázaly jak akciové, tak dluhopisové podílové fondy,“ shrnuje hlavní ekonom Partners závěr roku z pohledu investorů.

Akciové fondy v prosinci přidaly pět procent

Jak se aktuální nálada na trzích promítla do výkonu podílových fondů? Podle Indexu podílových fondů Partners se průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice v prosinci pohybovala okolo +5 procent. Za posledních 12 měsíců jsou investoři v plusu v průměru o 18 procent.

Výkonnosti akciových fondů (v %) 30. 12. 2023 Prosinec Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK 5,0 18,0 18,0 23,3 61,4 84,8 38 PIF-SPEC 4,5 20,7 20,7 16,6 42,0 47,4 14

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala za prosinec, na rozdíl od fondů zaměřených na hlavní trhy, průměrnou výkonnost +4,5 procenta. Hlavním důvodem odlišné výkonnosti této skupiny fondů je zaostávání výkonnosti fondů zaměřených na akcie nerozvinutých zemí, a zvláště na Čínu, kde akciové trhy dokonce klesaly.

I dluhopisoví investoři se dočkali zhodnocení

Výnosy českých státních dluhopisů klesaly, respektive jejich ceny rostly nejen v souladu s výnosy státních dluhopisů v zahraničí, ale podporou jim bylo snížení základní sazby Českou národní bankou.

Podle Martina Mašáta se v dalších měsících, pravděpodobně již v únoru. nejspíš dočkáme ze strany ČNB dalšího snížení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. „A do konce roku 2024 může být základní sazba někde na úrovni pěti procent,“ odhaduje a dodává: „Podobného kroku se dočkáme letos u i amerického FEDu a pravděpodobně ke snížení sáhne i ECB.“

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %) 30. 12. 2023 Prosinec Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DLUH 2,0 8,7 8,7 3,5 7,6 10,0 18 PIF-HY 3,0 11,3 11,3 4,8 16,7 24,4 22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za poslední měsíc loňského roku činilo podle Indexu podílových fondů Partners +2 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou pak konzervativní fondy o 8,7 procenta výše. Konzervativní investoři používající kvalitní dluhopisové fondy se mohou těšit z reálného zhodnocení svých konzervativních rezerv: jejich zhodnocení je vyšší než meziroční inflace.

Rizikovější dluhopisy díky pozitivní náladě na akciových trzích a poklesu rizikových přirážek skončily v prosinci se zhodnocením +3 procenta. Meziročně přidaly 11,3 procenta.

Výkonnost smíšených fondů (v %) 30. 12. 2023 Prosinec Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX 3,2 11,0 11,0 8,3 20,9 25,2 50

Smíšené fondy v souladu s cenami akcií a dluhopisů rovněž připsaly klientům kladné zhodnocení. Jejich průměrná hodnota vzrostla meziměsíčně o 3,2 procenta a meziročně jsou 11 procent v zisku.