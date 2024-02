Byt na investici: před pár lety sázka na jistotu. A co dnes?

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Investice do nemovitosti je v našich končinách dlouhodobě považovaná za bezpečnou. To platí stále. Obezřetnost je přesto namístě. Ne každý byt musí být totiž nutně dobou investicí. Naopak by se mohl stát i vaší noční můrou. Na co si tedy dát pozor? A jaké další možnosti investování do nemovitostí vzít případně v potaz?