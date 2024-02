V lednu přidaly na výkonu akciové, dluhopisové i smíšené fondy

Hrubý domácí produktu USA 3,3% růstem za čtvrté čtvrtletí výrazně překonal očekávání analytiků. Ve třetím čtvrtletí americká ekonomika rostla dokonce o 4,9 procenta. I přes určitý pokles za výkonem americké ekonomiky stojí zejména solidní spotřeba domácností i růst zahraničního obchodu.

Aktuální vývoj ale i tak spíš potvrzuje očekávané snižování úrokových sazeb americkou centrální bankou, které mimo jiné přinese i levnější úvěry domácnostem i firmám. Jak ale říká portfolio manažer fondu Top Stocks České spořitelny Ján Hájek, ne vše je zalité sluncem.

„Amerika jede takřka na plnou zaměstnanost. Pokud jde o hrubý domácí produkt, tak poslední čísla jsou vynikající, ale USA jedou se zhruba 6% deficitem vůči státnímu rozpočtu. A to je riziko z hlediska inflace,“ vysvětluje Hájek.

Míra inflace se v prosinci v USA zvýšila na 3,4 procenta z 3,1 procenta v listopadu. Jádrová inflace (bez cen energií a potravin) zpomalila o 1 desetinu na 3,9 procenta. „Otočit rostoucí trend inflace v klesající není tak obtížné, jako se dostat na nízké úrovně. Zvlášť, když vidíme, že byť klesají spotřebitelské ceny zboží, ceny služeb rostou,“ dodává.

Docela jiné starosti než v USA, řeší investoři v Evropě. Inflace v eurozóně loni v prosinci vzrostla z 2,4 procenta na 2,9 procenta. Ne zcela optimálně se vyvíjí i situace v evropském průmyslu a ekonomika stagnuje. To vše podle hlavního ekonoma Martina Mašáta ovlivňuje rozhodování Evropské centrální banky (ECB) ve vztahu k letos očekávanému snižování úrokových sazeb. Přičemž ty jsou stejně jako v Americe klíčové pro další vývoj na finančních trzích.

„Prozatím však evropské akcie letos porážejí americké indexy. U dluhopisů je situace opačná a neochota ECB uvolnit měnovou politiku mírně snížila cenu dluhopisů,“ vysvětluje Mašát.

V případě českých investorů pak upozorňuje i na oslabování kurzu koruny, která se už pohybuje nad hladinou 25 korun za euro. Ještě loni se přitom koruna obchodovala i za 23,30 koruny za euro. „Velkou výhodou pro české investory se také stala diverzifikace do zahraničních akcií, které je chrání před oslabením koruny,“ říká Mašát.

Fakt je, že cizoměnové investice nyní přinášejí českým investorům větší zhodnocení právě díky oslabování koruny. „Česká národní banka začala se snižováním úrokových sazeb, čímž ztrácí koruna pro zahraniční investory atraktivitu a zbavují se jí. Tím oslabují její hodnotu,“ dodává ekonom Partners.

Akciové podílové fondy v lednu přidaly

Pražská burza zahájila rok také 2,5% růstem. Zajímavostí je výrazný pokles ceny akcie ČEZu, která zažila pokles o 8,5 procenta pod hladinu 880 korun. Cena akcie reagovala na silný pokles cen povolenek i samotné ceny elektřiny. Když se k tomu přidá negativní dopad daně z mimořádného zisku, je to mix, který tlačí cenu níže. Svou roli sehrávají i vyjádření členů vlády o další budoucnosti ČEZu z hlediska jeho vlastnické struktury. Proti plnému zestátnění energetického podniku dlouhodobě brojí právě pražská burza. Podle šéfa pražské burzy Petra Koblice by to byl „jenom průšvih“.

„Byl by to skutečný hřebíček do obchodování na pražské burze. Přidaná hodnota by byla čistá nula. Jenom by stát utratil další peníze,“ míní šéf pražské burzy s tím, že aktuální majetkové poměry v ČEZu jsou naopak optimální.

Avšak zpátky k burzám a podílovým fondům. Jak vyplývá z Partners Indexu podílových fondů, průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se pohybovala v lednu okolo +2 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou investoři v plusu v průměru o +14,3 procenta.

Výkonnosti akciových fondů (v %) 31. 1. 2024 Leden Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK 2,0 2,0 14,3 25,8 53,8 93,2 38 PIF-SPEC -0,3 -0,3 13,4 14,8 31,7 52,3 14

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala na začátku roku, na rozdíl od fondů zaměřených na hlavní trhy, zápornou průměrnou výkonnost -0,3 procenta. Hlavním důvodem odlišné výkonnosti této skupiny fondů je pokračující silný pokles akcií v Číně. Ten podle Mašáta nezastavil ani obrovský fiskální impuls na podporu ekonomiky.

Dluhopisové a smíšené fondy v lednu

Výnosy českých státních dluhopisů klesaly, jejich ceny rostly. To hlavně kvůli překvapivě holubičím vyjádřením centrálních bankéřů. Výsledek je, že vyšší poptávka po dlouhodobých dluhopisech s nadprůměrným výnosem táhla ceny dluhopisových fondů výše.

Situace s nastavením sazeb v České republice je nyní velice dynamická. „Investoři nyní očekávají další krok České národní banky ve vztahu ke snižováním úroků. Osobně se domnívám, že meziroční inflace za leden se dotkne 3 procent a Česká republika bude mít náhle nižší inflaci než eurozóna,“ říká Mašát.

A jak si stály v lednu dluhopisové fondy? Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za poslední měsíc bylo +0,5 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní fondy o +7,9 procenta výše.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %) 31. 1. 2024 Leden Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DLUH 0,5 0,5 7,9 4,0 7,7 10,3 17 PIF-HY 0,7 0,7 9,2 5,7 15,3 24,9 22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Rizikovější dluhopisy díky pozitivní náladě na akciových trzích a poklesu rizikových přirážek skončily v lednu s pozitivním zhodnocením +0,8 procenta. Meziročně jsou výše o +9,2 procenta, jak vyplývá z Partners Indexu podílových fondů.

Výkonnost smíšených fondů (v %) 31. 1. 2024 Leden Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX 0,8 0,8 8,8 9,4 18,5 27,4 50

