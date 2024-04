Jaké jsou výhody a nevýhody DIP a u jaké nabídky zvýšit ostražitost

„První DIP jsme spustili v polovině února, ale poptávku ze strany našich klientů zaznamenáváme již od začátku letošního roku. Pozitivní je především poměrně vysoký zájem ze strany mladší generace,“ říká investiční specialista Partners Marcel Vanduch.

Podle něj je DIP vhodný pro každého investora, který využije možnosti daňových odpočtů. Případně má možnost získat příspěvek zaměstnavatele a zároveň je jeho cílem dostatečné zajištění na důchodový věk. Naopak DIP není podle jeho názoru vhodný pro lidi, které daně neplatí. To jsou třeba nepracující důchodci nebo osoby samostatně výdělečné činné v takzvaném režimu paušální daně.

„Osobně vnímám zajištění na stáří jako hlavní téma, které řeším dlouhodobě. To znamená, že určitě část svých pravidelných investic převedu do DIP a získám tím daňové zvýhodnění,“ odpovídá Marcel Vanduch na přímou otázku, zda on sám DIP využije.

Výhody, ale i omezení DIP

Podle investičních specialistů i finančních poradců se DIP vyplatí komukoli, komu finanční situace umožňuje odkládat si finance na stáří. V režimu DIP může mít klient podle zákona například i hotovost či spořicí účet. To představuje jednu z hlavních výhod DIP, kterou je široká paleta finančních produktů dostupných v rámci dlouhodobého investičního produktu, na které se vztahují daňové úlevy.

Výhody daňových odpočtů v režimu DIP lze ale uplatňovat jen pro maximální úložku 48 tisíc korun ročně. Jak ale říká manažer pro distribuci společnosti Amundi Martin Černý i čerpání daňových úlev ze strany státu má svá omezení.„Investor musí vždy myslet i na rizika zpětného dodanění v případě předčasného výběru peněz z DIP,“ vysvětluje s tím, že při případném předčasném výběru se klient vystavuje povinnosti dodanit až deset let zpětně své minulé odpočty a příspěvky zaměstnavatele, byť by tím výběrem byla jediná koruna. Platí zde tedy takzvané pravidlo 120/60. Smlouva musí trvat 120 měsíců, tedy deset let a peníze nesmíte vybrat před dosažením věku 60 let.

Při rozhodování, zda využít DIP, i proto Martin Černý doporučujeme zvážit i další státem podporované produkty na zajištění stáří, jako je například doplňkové penzijní spoření (DPS). To totiž nabízí nejen daňové úlevy, ale i státní příspěvek. DIP je tak podle něj spíše doplňkem pro ty, kteří již DPS mají. Pak má DIP určitě své výhody.

Pozor na převody z podílových fondů do DIP

Současně s DIP přicházejí snahy i o jeho nabízení „za každou cenu“. Někteří finanční poradci dokonce kontaktují občany, kteří investují do podílových fondů, a nabízejí jim převod jimi investovaných peněz do DIP. Argumentují daňovými úlevami. K tomu, aby lidé převedli peníze z podílových fondů do DIP, stačí jen uzavření dodatku ke smlouvě o podílovém fondu. Jak ale říká Marcel Vanduch, byl by v těchto případech maximálně obezřetný.

„Zde ve většině případů nepůjde o vhodné řešení, protože výhody daňových odpočtů v režimu DIP lze uplatňovat až od začátku letošního roku, ale pro maximální úložku 48 tisíc korun ročně. Jakýkoliv vyšší převod prostředků nedává smysl, protože si je investor zbytečně zamkne podle pravidel DIP do věku 60 let a po dobu minimálně 120 měsíců,“ vysvětluje se zdůrazněním, že v podílových fondech mají investoři své peníze kdykoli k dispozici.

To podle něj ale neznamená, že DIP smysl nedává. Vždy záleží na individuálních možnostech a potřebách daného investora. Zároveň DIP charakterizuje jako určitý druh „schránky“, do níž lze vložit různé produkty. A prostřednictvím této „schránky“ se pak stát možnými daňovými odpočty snaží motivovat občany k dostatečnému zajištění finanční nezávislosti v důchodovém věku.

To je podle Vanducha vůbec to nejdůležitější, protože střadatele v DIP, ale i v penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření či ve zmíněných podílových fondech, nebudou muset být v budoucnu jen závislí na tom, jak a kdy vláda rozhodně o přidělení a výši jejich důchodu.