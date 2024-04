Přání startupů vyslyšeno. Piráti navrhují nižší danění zaměstnaneckých akcií

Akcie především pro startupy znamenají důležitý zaměstnanecký benefit. Mladé firmy totiž mohou zajetým korporacím jen těžko konkurovat platem. Akcie ale mohou být atraktivním bonusem. Pokud se totiž firmě bude dařit, zaměstnanec může na akciích slušně vydělat.

Dosud ale podle startupů nebyl systém zaměstnaneckých akcií ze strany státu efektivně ošetřen. V současnosti je stav takový, že ze zaměstnaneckých akcií pracovník platí daň z příjmu v několika vymezených momentech, například když podíl ve firmě prodá, ale i když firmu opustí. Záměrem je tuto legislativu schválenou koncem roku 2023 a platnou od 1. 1. 2024 doplnit.

Podle startupů by totiž měly být zaměstnanecké akcie daněny výhradně ve chvíli, kdy zaměstnanec akcie prodává. Řídí se tedy pravidlem, že dokud za akcie zaměstnanec nedostal žádný příjem, neměl by nic danit.

Pirátský návrh tuto zásadu ctí a počítá s vytvořením jasného právního rámce, který dá firmám srozumitelnou cestu, jak provozovat opční programy pro zaměstnance. „Chceme zlepšit prostředí pro startupy a celý ekosystém kolem nich, aby nám malé garážové firmy vyrostly v české jednorožce. Chceme podpořit inovace a růst firem a náš návrh zaměstnaneckých akcií jim pomůže získat talenty. Jsme připraveni návrh upravit a dotáhnout s koaličními partnery,“ uvedl Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů.

Návrh poputuje na ministerstvo

„Podle našeho návrhu by se zaměstnanecké akcie danily jako standardní akcie, ne jako příjem ze zaměstnání, kde je mezní sazba daně kolem 40 procent,“ doplnil Michálek.

Ze závislé činnosti je sazba daně 15 procent. K ní je potřeba přičíst pojistné na zdravotní a sociální pojištění. V součtu je to tedy zhruba 45 procent. Akcie se daní sazbou ve výši 15 procent, pokud tento příjem přesáhne 48krát měsíční průměrnou mzdu v Česku, pak se na část, která toto převyšuje, vztahuje zvýšená sazba daně 23 procent.

Pokud by opční právo bylo zaměstnanci poskytnuto se slevou proti tržní hodnotě, byl by rozdíl zpětně zdaněn stejně jako příjem ze závislé činnosti.

Zaměstnanec bude moct akcie držet i po odchodu z firmy. Časový test u zaměstnaneckých akcií ale platit nebude. Když by tedy startup vstoupil na burzu a zaměstnanec by akcie dál držel, časový test už nebude moct uplatnit. U akcií obecně platí, že do limitu 40 milionů korun stačí akcie držet tři roky a pak jsou od daně osvobozeny.

„V návrhu chceme řešit situaci, kdy je domluvena kupní cena na základě ocenění startupu při vstupu do programu – tedy kupní cena domluvená při vstupu do programu se použije i v budoucnosti, kdy je cena akcií vyšší. Na zaměstnance účastnící se zaměstnaneckých opčních programů chceme do budoucna dívat skutečně jako na investory, kteří koupili levně, a zdanit je až při prodeji akcií, nikoli někdy uprostřed“ vysvětluje jeden z důležitých parametrů Jiří Valenta, vedoucí pirátského resortního týmu finance.

Návrh Piráti příští týden předají ministru financí a projednají s ním, jak by mohl finální návrh vypadat. Pokud novinka úspěšně projde celým legislativním procesem, bude účinná k 1. lednu 2025.