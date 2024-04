Méně peněz na sport, více volna. Jak firmy upravují nabídku benefitů

Firmy reagovaly na legislativní změny zejména přehodnocením poskytování nefinančních benefitů. „Nabídku upravily tak, aby co nejvíce využily formy výhod, které se do ročního limitu nezahrnují – to se týká především příspěvku na stravování či na penzijní připojištění,“ říká na úvod Martin Jánský, generální ředitel společnosti Randstad Česká republika, podle kterého se tak bohužel v některých podnicích snížila pestrost nabízených bonusů.

Obávaný limit

Novým podmínkám se citelně přizpůsobila například společnost VEKRA, největší český dodavatel oken a stínění na klíč: „Konsolidační balíček se nás dotkl poměrně výrazně, jelikož jsme svým lidem poskytovali zaměstnanecké výhody ve větší výši, než je aktuálně stanovený limit. Protože s novou legislativou se benefity v hodnotě, která jej přesahuje, zdaňují stejně jako běžná mzda, plánujeme poskytovat zaměstnancům příspěvek do benefitní caffeterie ve výši poblíž úrovně tohoto zákonného limitu. Nové nařízení pro nás tedy znamená pečlivější plánování a práci v nakládání s benefity. Jiné zásadní změny v této oblasti ale neplánujeme,“ konstatuje Jan Bek, HR ředitel společnosti VEKRA.

Plzeňský Prazdroj zareagoval na novou situaci zvýšením příspěvku na penzijní spoření svých pracovníků z 15 000 na 18 000 korun ročně. Zároveň zvedl hodnotu stravenky ze 150 na 190 korun na den. „Dlouhodobě pak nabízíme našim zaměstnancům široký benefitní program, v němž mohou využívat body na různé aktivity nebo pořízení zboží či služeb, ať už se jedná o MultiSport kartu, příspěvek na MHD, ubytování či dovolenou, lístky na kulturní akce, příspěvek na lekce cizího jazyka nebo také nákup zdravotnických pomůcek v lékárnách,“ vypočítává další nabízené výhody, které pro letošní rok zůstávají stejné, mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.

Více home office

I když v některých případech firmy snížily podporu oblastí, jako jsou zdraví, kultura nebo vzdělávání, mnohdy posílily benefity méně nákladné, jako jsou adaptabilní pracovní prostředí či home office.

Že se právě tyto v důsledku „levné“ výhody u zaměstnanců dlouhodobě těší oblibě, a firmy je tak rády využívají, potvrzuje Eva Svobodová, tisková mluvčí Uniqa pojišťovny: „Snažíme se, aby měli naši zaměstnanci možnost skloubit soukromý život s prací, proto i letos nabízíme nadstandardní počet dnů práce z domova – až 15 měsíčně, dny osobního volna a flexibilní pracovní dobu se zkrácenou fixní pracovní dobou v pátek,“ říká mluvčí s tím, že Uniqa nabídku dalších benefitů neomezovala, ba naopak. Kromě příspěvků na životní pojištění či doplňkové penzijní spoření svým lidem nově přispívá i na dlouhodobý investiční produkt.

„Nadále přispíváme i na energie při home office, v případě dlouhodobé nemoci či na tábory dětí. Oblíbené jsou i produkty partnerských obchodních organizací se zaměstnaneckými slevami. Od začátku roku 2024 si také může každý pracovník vybrat plně hrazenou MultiSport kartu nebo využít systém volitelných zaměstnaneckých výhod. V oblasti podpory stravování jsme přešli ze stravenek na stravenkový paušál a současně jsme navýšili příspěvek zaměstnavatele,“ dodává za Uniqu Eva Svobodová.

Podobně si své lidi předchází i výrobce nátěrových hmot, společnost PPG. Balíček benefitů, které dlouhodobě poskytuje, zahrnuje mimo jiné příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění. „O ty je trvale největší zájem. Dále nabízíme příspěvky na stravování a volnočasové aktivity, dovolenou nad rámec zákonných požadavků a nedávno jsme balíček benefitů rozšířili o možnost dlouhodobých investičních plánů, které jsou v souladu s novými legislativními změnami a zaměstnancům usnadňují dlouhodobé finanční plánování,“ uvádí Jan Šipan, obchodní ředitel PPG pro Českou republiku, divize Architectural Coatings.

Novým směrem se v oblasti zaměstnaneckých výhod vydala i rodinná manufaktura M&T, výrobce designového dveřního a okenního kování. „Od 1. ledna 2024 jsme vzhledem ke konsolidačnímu balíčku zrušili dohody o práci a nově nastavili stravenkový paušál. Jako nový benefit jsme zařadili prodlouženou přestávku z 30 minut na 40 minut, což ve výrobě nebývá běžné,“ popisuje majoritní akcionář M&T Ivo Ulich s tím, že pracovní doba je nyní 7 hodin a 50 minut.

Žádné změny, dobré změny

Na trhu pak působí řada firem, jichž se zmiňované změny v podstatě nedotkly či pouze okrajově. To se týká například společnosti Electrolux CZ, kde je nabídka benefitů trvale pestrá: „Patří do ní pět týdnů dovolené, tři sick days, extra volno pro rodinu neboli Láskyplný páteček, příspěvek na sport 5 000 korun nebo MultiSport karta, stravenkový paušál, příspěvek na penzijní připojištění, práce z domova včetně příspěvku na ni, občerstvení na pracovišti a ovocné úterky, příspěvek na výuku angličtiny, vánoční dárky pro zaměstnance, akce z různých oblastí charity a udržitelnosti nebo sportovní a další týmové aktivity,“ vyjmenovává Jan Rožek, ředitel společnosti Electrolux pro český trh.

Část firem, kde k úpravám nedošlo, připouští, že opatření zmařila plánované navyšování výhod. „Víme, že s našimi benefity jsme konkurenceschopní. Zveřejněný konsolidační balíček případnému rozšíření však rozhodně nenapomáhá, spíše naopak. Byť jsou benefity díky tomu zase o něco finančně náročnější, jsme rádi, že je ponecháme v nezměněné výši,“ podotýká Iva Jandová zodpovědná za lidské zdroje ve společnosti Daikin, která je významným výrobcem tepelných čerpadel a klimatizací.

Bolavá místa jsou jinde

Na zásadní negativní dopad opatření v určitých oblastech ale upozorňuje Adam Bartošek, člen správní rady společnosti Trachea, největšího českého výrobce nábytkových dvířek. „Do limitu v oblasti benefitů nově spadá i možnost zakoupení produktů firmy se zaměstnaneckou slevou. Vzhledem k tomu, že našimi primárními výrobky jsou nábytková dvířka, současná hranice je nedostatečná. Pokud někdo z našich lidí rekonstruuje domov či kuchyň, potřebuje samozřejmě nakoupit více dvířek a stanovený limit snadno překročí. A pokud by se do něj snad vešel, už mu nemůžeme nabídnout ostatní standardní benefity, jako jsou vstupy do wellness a fitness. V tomto ohledu máme nevýhodu například v porovnání s výrobci potravin či drobných produktů,“ vysvětluje Adam Bartošek.

Negativním dopadem, který vnímají firmy napříč trhem, je vyšší administrativní zátěž spojená s vykazováním poskytnutých částek na firemní výhody i s „hlídáním“ objemu nepeněžních zaměstnaneckých benefitů tak, aby nebyla překročena roční zákonná hranice 21 983 korun.

Fungují jako zbraň

Balíček určený ke konsolidaci státního rozpočtu původně počítal s úplným zrušením daňového zvýhodnění volnočasových benefitů. Podle Terezy Knířové, tiskové mluvčí společnosti Pluxee, jsou ale benefity velmi důležitou a žádanou složkou péče o zaměstnance.

„Patří sem celá škála věcí, které mohou firmy svým lidem nabídnout, a odlišit se tak od konkurence. Zaměstnanci se o nabídku výhod často aktivně zajímají už na pohovorech,“ konstatuje Tereza Knířová s tím, že v posledních letech jsou na prvním místě benefity související s časem, jako je dovolená navíc, sick days nebo flexi days, ale také výhody zaměřené na volný čas nebo stravování. Méně obvyklé benefity podle ní nabízejí častěji technologické a IT firmy, které se snaží přilákat na trhu nedostatkové odborníky, nebo začínající start-upy.

I když některé firmy snížily podporu oblastí, jako je zdraví, kultura či vzdělávání, často posílily benefity méně nákladné, jako je adaptabilní pracovní prostředí či home office.