Open ani free space k výkonu nevedou. Co zaměstnance dnes motivuje

Když se podíváme do historie velkých zaměstnavatelů, i oni se snažili motivovat své pracovníky. Jeden vyráběl automobily, druhý šil boty ve velkém, oba se však stali průkopníky také v oblastech jejich byznysu poněkud vzdálených.

Henry Ford totiž usadil účetní do obří otevřené kanceláře, čímž stvořil první open space. A učenlivý Tomáš Baťa se v téhle novince zhlédl, a tak shromáždil ve Zlíně armádu úředníků do sedmnácti pater kanceláří bez příček. Co podlaží, to dvě stě duší. V Československu do té doby věc nevídaná!

Co však mohlo bez potíží fungovat v první půli dvacátého století, z toho jdou na dnešní kancelářské osazenstvo mrákoty. A kdyby jen to, lékařský slovník obohatila i oficiální diagnóza: syndrom open space. Projevuje zvýšeným krevním tlakem, zažívacími potížemi nebo bolestmi hlavy. Skončit může dokonce depresemi.