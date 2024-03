Proč lidé věří lžím? Důvody jsou hlavně tři, přibližuje psycholog

Nepravdám a lžím věřili lidé vždy. Vlivem rostoucího množství složitých informací i sílícího počtu těch, kdo šíří nepravdy, však schopnost lidí čelit lžím tak trochu klesá.

Pokud nechceme věřit lžím, je dobré si uvědomit, že za to, čemu věříme, jsme sami sobě odpovědní. Důležité je vědět i to, jaké konkrétní situace nás k tomu vedou nejčastěji. V opačném případě nám totiž hrozí, že lži, kterým uvěříme a budeme je dokonce šířit i sami, změní dříve či později povahu naší osobnosti i našich vztahů. Někdy dokonce natolik, že co se nám dříve zdálo dobré, slušné a zdravé, se pro nás stane opakem.