Británii opouštějí zdravotní sestry z ciziny. Míří za lepším, říká zpráva

Zdravotních sester je v zemi nedostatek a i ty z ciziny země potřebuje, upozornil britský deník The Guardian s odkazem na studii think tanku The Health Foundation.Naprostá většina těch, která v letech 2022/2023, z Velké Británie odešla, zamířila podle údajů studie do USA, na Nový Zéland nebo do Austrálie. Cizinci v zemi pracovali nejčastěji jeden až tři roky. Mezi hlavní zdrojové země, odkud sestry přišly, patří Indie a Filipíny.

Think tank rovněž poukázal na data Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která ukázala, že zdravotní sestra ve Spojeném království vydělává v průměru 46 000 USD ročně (1,1 milionu Kč), což je méně než v Austrálii s výdělkem 71 000 dolarů ročně (1,7 milionu Kč), Novém Zélandu s výdělkem 57 000 dolarů (1,3 milionu Kč) ročně a USA s výdělkem 84 900 dolarů (1,98 milionu Kč) ročně.

„Je znepokojivé, že Spojené království je vnímáno jako země se středními, nikoliv vysokými příjmy, pokud jde o platy sester. Vypadá jako místo, kde se zdravotní sestry ze zámoří mohou aklimatizovat na systémy západního typu při hledání lepších platů a podmínek,“ uvedla britská akademička Anne Marie Rafferty, která působí na King’s College London.

Podle generální tajemnice a výkonné ředitelky odborové organizace RCN Pat Cullenové platy a špatné pracovní podmínky způsobují, že britské zdravotnické služby nejsou schopny konkurovat na světové scéně. „Potřeby pacientů již nedokážou uspokojit. Je děsivé přemýšlet o ztrátě více našich mezinárodních kolegů,“ uvedla Cullenová.

„Sestry ze zahraničí, stejně jako všechny jiné sestry, však mají plné právo zvolit si práci v zemích, ve kterých lépe ocení jejich dovednosti a odbornost,“ dodala Cullenová.

Nábor vyjde na statisíce

Podle autorů studie je příliš brzy na to hodnotit, zda se takové vzorce stanou trvalým trendem. „Pokud se má NHS vyhnout tomu, aby se stala odrazovým můstkem pro kariéru jinde, musí být atraktivnějším místem pro práci pro všechny sestry bez ohledu na to, kde byly vyškoleny,“ uvedla spoluautorka studie Elaine Kellyová.

Upozornila také, že odliv pracovníků je znepokojující i z důvodu, že odchod a následné přijetí pracovníka ze zahraničí stojí NHS asi 10 000 liber (295 000 Kč).

Britské ministerstvo zdravotnictví ale namítlo, že údaje poskytnuté think-tankem The Health Foundation neuznává. Sester, které opustily NHS – ať už vyškolených ve Spojeném království či jinde – je podle mluvčího méně. Upozornil také, že již s odbory vyjednaly zvýšení mezd o pět procent, další dva jednorázové bonusy a také jiná opatření na podporu pracovní síly v Anglii.

„Splnili jsme také svůj závazek přijmout dalších 50 000 sester o šest měsíců dříve, a vůbec první dlouhodobý plán pracovních sil – podpořený vládními prostředky v hodnorě více než 2,4 miliardy liber – poskytne největší výcvikový rozmach v historii NHS a zajistí, že v průběhu příštích 15 let opustí NHS až o 130 000 zaměstnanců, včetně sester, méně,“ zmínil resort podle The Guardianu.