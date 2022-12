V Británii stávkují sestry. Nedělejte nic riskantního, varuje občany vláda

V Británii nyní panují obavy z toho, co by se s nejzranitelnějšími pacienty mohlo stát, kdyby o ně neměl kdo pečovat. Podle posledních zpráv z tamních nemocnic již nyní běžné ambulantní trvá ošetření až 90 minut. Úřady již upozornily Brity, že je lepší zavolat si taxi, aby se do nemocnice pacienti dostali rychleji.

„Nepodnikejte nic riskantního,“ varoval v úterý Brity kvůli oslabenému systému státní tajemník pro zdravotnictví Will Quince. Toto prohlášení přichází uprostřed týdne plného protestních akcí. Stávkují nebo stávkovat budou totiž také pohraničníci, zaměstnanci Královské pošty či železniční odboráři.

Ministr zdravotnictví Steve Barclay se v úterý sejde s odbory v poslední snaze zabránit dalšímu chaosu. Premiér Rishi Sunak již dříve varoval stávkující, že bude-li to nutné, bude proti jejich nepřiměřeným platovým požadavkům bojovat celé měsíce. „Odbory dělají vše pro to, aby zničily lidem Vánoce, ale já to tak nenechám a ochráním životy a živobytí všech Britů, kterých by se plánované stávky mohly dotknout,“ řekl Sunak.

Stávek zdravotních sester se nyní účastní přibližně čtvrtina nemocnic a komunitních zařízení v Anglii. Sestry hrozí dalšími stávkami v lednu, pokud vláda neustoupí jejich požadavkům na zvýšení platů jejích členů o 19 procent. To je však podle vlády nesplnitelný požadavek. I britský ministr dopravy Grant Shapps v úterý popřel, že by se vláda na mzdových požadavcích zdravotních sester snažila jakkoli šetřit.

Odborová asociace zdravotních sester RCN uvedla, že i v průběhu stávky bude zaměstnávat personál na chemoterapii, pohotovostní onkologické služby, dialýzu, jednotky intenzivní péče, novorozeneckou a dětskou intenzivní péči a některé další služby.

Kritická situace však již byla hlášena z několika britských nemocnic. Z některých oblastí již přišly zprávy, že několik pacientů převezených do nemocnice sanitkou muselo čekat venku.

Během stávky bude státní zdravotní systém NHS fungovat jako o svátcích, tisíce operací a zákroků se zrušilo nebo přeložilo na jiný termín.