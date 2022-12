Zakážeme vám stávkovat. Británii sevřela vlna protestů, Sunak hrozí zákonem

Odbory dělají vše pro to, aby „zničily lidem Vánoce“, ale britský premiér Rishi Sunak, který v říjnu převzal vedení vlády, to tak nenechá a „ochrání životy a živobytí“ všech Britů, kterých by se plánované stávky mohly dotknout. Řekl to rozhovoru pro bulvární deník Daily Mail.

Připravuje se prý na tvrdý střet s odbory a apeluje na ně, aby alespoň před Vánoci stávky neplánovaly. Vládní „nezávislá komise“ mezitím přezkoumá výši platového ohodnocení stávkujících profesí. Zároveň oznámil, že jeho vláda, která má v parlamentu pohodlnou osmdesátičlennou většinu, připravuje nový zákon, který možnost konání stávek omezí.

Na druhé straně stávkující včetně zdravotních sester říkají, že jinou možnost na výběr než stávkovat nemají. „Je to tragický den pro sestry, tragický den pro pacienty, i pro celou společnost a NHS,“ řekla pro BBC předsedkyně sesterských odborů Pat Cullenová. „Na vládní nezávislé komisi není nic nezávislého. A je tragické, že se tato vláda rozhodla s námi nemluvit a nesedla si s námi do jedné místnosti v první den stávky, a proto nám nezbývá, než pokračovat,“ dodala.

Pracovní a finanční podmínky jsou podle ní dlouhodobě špatné a každý den i proto tuto profesi opustí „stovky sester“. Ačkoli během pandemie covidu Británie pracovní nasazení sester obdivovala, teď ministr zdravotnictví Steve Barclay o zvyšování platů nechce ani slyšet. „Nemáme tedy na výběr,“ uvedla Cullenová.

Dosud největší stávka sester v dějinách NHS má proběhnout po celé zemi včetně Skotska, Severního Irska a Walesu tento čtvrtek a pátek od 8 do 20 hodin. Zapojit se má přes padesát zdravotnických zařízeních a až sto tisíc zdravotních sester. Pohotovost a urgentní příjem sice zůstane v plném provozu, kvůli stávce se však musejí odkládat naplánované operace. Jen v Anglii přitom na běžnou léčbu čeká v pořadnících sedm milionů lidí.

Britský státní zdravotnický systém (NHS) je podle expertů chronicky podfinancovaný a trpí nedostatkem personálu. Jen v Anglii chybí více než 10 tisíc lékařů. Pokud by situace eskalovala, zvažuje vláda podle britských médií dočasně nasadit vojáky, kteří by mohli zajistit například řízení sanitek.

Letiště a železnice. Nejdřív covid, potom stávky

Během Vánoc a Nového roku také ohlásili stávku zaměstnanci britských letišť a celníci. Britská vláda v posledních dnech vydala varování cestujícím, aby počítali s delším čekáním a dříve přitom zaznělo i doporučení, aby lidé během Vánoc raději necestovali.

Analytická společnost Cirium zabývající se leteckou dopravou očekává, že na letiště, kde se budou stávky konat, přicestují mezi 23. a 31. prosincem až dva miliony lidí. Na dotčená letiště Heathrow, Gatwick, Manchester, Birmingham, Cardiff a Glasgow je v tomto období naplánováno více než 10 tisíc letů.

Cestující kvůli stávka na železnici uvízli na londýnské přestupní stanici Paddington. (12. prosince 2022)

Stávky v tomto nejrušnějším období mají opět postihnout také železnici. Paradoxní je, že letošní Vánoce jsou první od roku 2019, kdy je možné cestovat bez covidových omezení. Místo preventivních opatření je ale tentokrát ztíží právě plánované stávky.

Dvoudenní stávka železničářů, kdy v provozu byla jen pětina vlaků a mimo službu 40 tisíc zaměstnanců, trápila Brity i tento týden. Odbory, vláda a zástupci železničních společností mají v brzké době zasednout k jednacímu stolu a dohodnout se tak, aby odbory vánoční stávku v ideálním případě zrušily. Ty to však nevidí jako pravděpodobné.

Stávkují učitelé, vědci a knihovníci

Ze stejných důvodů, tedy kvůli zvýšení platů, pokračují stávky zaměstnanců britské pošty Royal Mail. Ta je navíc dlouhodobě ztrátová a kvůli stamilionovým dluhům plánuje rušit deset tisíc pracovních míst.

Koncem listopadu stávkovali také univerzitní učitelé, vědci a knihovníci. K nim se přidali kuchaři kantýn, uklízeči a další zaměstnanci univerzit, po celé zemi odhadem celkem 70 tisíc lidí. „Platy vzhledem ke kupní síle od roku 2009 klesly o čtvrtinu. Naše důchody se snížily o 35 procent. A třetina akademických pracovníků pracuje na nejisté smlouvy,“ stěžují si univerzitní odbory.

Poprvé po čtyřiceti letech vyšli do ulic učitelé základních a středních škol ve Skotsku. I tady byla hlavním bodem sporu výše platů.

Bývalý premiér Johnson vydělává miliony

Zatímco na Sunaka se valí před koncem roku jeden problém za druhým a stávkující požadují zvýšení platů v řádu nižších procent, bývalý premiér Boris Johnson objíždí mezinárodní setkání a recepce a vydělává miliony. Za projevy na konferencích nebo soukromých akcích si podle agentury Reuters účtuje 30 tisíc liber (845 tisíc korun) na hodinu.

Během prvních tří měsíců po odchodu z funkce si již tímto způsobem vydělal přes milion liber, tedy v přepočtu zhruba 28 milionů korun, jak podle Reuters vyplývá z povinně zveřejňovaných údajů o příjmech britských poslanců.

Jeho nejlépe placenou zakázkou byl listopadový projev v New Yorku pro americkou finanční společnost Centerview Partners. Na akci se zdržel devět hodin, za což dostal 277 724 liber (7,8 milionu korun), tomu také dopravu a ubytování pro sebe a dva členy jeho doprovodu.

V listopadu vystoupil expremiér na recepci pro indické noviny Hindustan Times, projev měl i na akci CNN Global Summit v Lisabonu, v říjnu také na konferenci Rady pojišťovacích agentů a makléřů.