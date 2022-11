Paříž popírala invazi a Berlín si přál porážku Ukrajiny, řekl Johnson

Francie do poslední chvíle popírala možnost, že Rusko uskuteční invazi na Ukrajinu a Němci si mysleli, že válka bude katastrofa a z ekonomických důvodů si přáli, aby skončila co nejrychleji a to i porážkou Ukrajiny. Uvedl to britský expremiér Boris Johnson. Za nekompromisní reakci vůči Rusku naopak pochválil EU.