Praxe v oboru pomůže nastartovat pracovní kariéru. Deset tipů, jak na to

1 K čemu mi stáž ve firmě bude?

„Osvojíte si pracovní návyky, pochopíte organizaci a procesy ve firmách, získáte praktické dovednosti a zkušenosti v daném oboru, možnost převést teoretické znalosti do praxe, vybudujete si síť profesních kontaktů a možná dostanete i nabídku na plnohodnotnou pracovní pozici po ukončení studia,“ říká Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu společnosti ManpowerGroup.

Důležité je být otevřený, nebát se a aktivně hledat příležitosti. Až teprve po konci studia, když vstoupíte na pracovní trh, zjistíte, jak důležité je, že už máte praxi a víte, jak to reálně ve vaší branži chodí.

2 Budou o mě mít společnosti zájem?

Dobrá zpráva je, že firmy o studenty či absolventy stojí. Potvrzují to oslovené podniky napříč odvětvími. Praxe je pro ně totiž nejlepší způsob, jak najít talentované lidi ještě před jejich vstupem na pracovní trh. Výhodu mají ti, kteří studují technické obory. O ně se firmy doslova perou, jak potvrzuje Halbrštát. Hůře jsou na tom studenti humanitních oborů, kteří o zajímavá místa musí více bojovat.

3 Kde mám začít hledat, abych uspěl?

„Nejsnáze lze praxi najít prostřednictvím univerzitních kariérních center, která mají často domluvená partnerství se zaměstnavateli. Dále pomohou osobní kontakty a informace od spolužáků nebo přímo pracovní portály, kde firmy inzerují nabídky stáží,“ doporučuje Halbrštát a dodává, že společnosti je možné oslovit i napřímo, a to ideálně přes nějakého kompetentního člověka. Nejlepší je podívat se na webové stránky firmy, kde obvykle najdete minimálně kontaktní údaje, ale často jsou tam i informace přímo k praxím. Ale i když podnik o této možnosti neinformuje, můžete tam zkusit napsat.

4 Pomohou mi sociální sítě?

Na sociálních sítích dnes vyřešíte téměř vše, u mnoha firem i praxi. „Fungují jako bezprostřední kontakt s firmou. Na rozdíl od statické prezentace na webu nebo inzertním portále si můžete na profilu firmy projít aktuální dění a podívat se trochu pod pokličku,“ říká Ladislava Šebestová, HR specialistka ze společnosti Loxia. Vedoucí komunikace firmy Pluxee Tereza Knířová dodává, že k hledání lidí používá profesní sociální síť LinkedIn, kde se práce řeší nejvíce.

5 Chce se od vysokoškoláků víc?

Zatímco na střední škole vyrazíte na praxi na dva týdny, na vysoké trvá sbírání zkušeností zpravidla déle. Přístup firem ke středoškolákům a vysokoškolákům se v některých odvětvích neliší, v jiných zase ano. Záleží, jaký obor jste studovali a v jaké branži společnost působí. Obecně ale praxe během studia na vysoké škole vyžaduje vyšší úroveň znalostí a dovedností.

6 Podle čeho mám praxi vybírat?

„Největším úskalím je najít tu správnou organizaci, kde se něco užitečného a smysluplného naučíte. A pokud se to nepovede napoprvé ani napodruhé, nevěšte hlavu a pátrejte dál,“ radí Ladislava Šebestová, podle níž by se praxe měla vybírat podle zajímavosti projektů, hodnot a lidí.

„Důležité je dát si pozor také na důvěryhodnost společnosti, podmínky praxe, jako je délka, obsah či finanční ohodnocení, a zda odpovídá studentovým požadavkům a cílům,“ doplňuje Halbrštát.

7 Jak mám udělat co nejlepší dojem?

Kdo hledá praxi, měl by se připravit na postup velmi podobný tomu, jako by sháněl běžné pracovní místo. „Nachystejte si podklady jako životopis a motivační dopis a zdůrazněte, co můžete firmě přinést,“ doporučuje Knířová.

Při samotné praxi si řekněte o skutečnou práci a ukažte svoji motivaci a možný prospěch pro společnost. „Věnovat se stážistovi je pro přiděleného zaměstnance časově náročné a firma musí v této investici vidět přínos i pro sebe,“ dodává Halbrštát.

8 Budu podepisovat pracovní smlouvu?

„Školy mají většinou připravenou právně ošetřenou smluvní trojdohodu mezi školou, firmou a studentem,“ říká HR manažerka společnosti CrossCafe Helena Szabóová. Pokud smlouva připravená od školy oslovené firmě nevyhovuje, neztrácejte naději, jelikož obvykle lze vyjednat částečné úpravy. „Narazit můžete i na dohodu o mlčenlivosti,“ upozorňuje Knířová.

9 Dostanu za svou práci zaplaceno?

„Některé praxe jsou placené a škola dává prostor pro individuální dohodu se studentem. V jiných případech škola požaduje, aby stáž byla neplacená. Je důležité si uvědomit, že hlavním cílem je získání zkušeností a dovedností, nikoliv finanční odměna,“ říká Halbrštát. U placených praxí lze očekávat hodinovou odměnu v rozmezí 150 až 250 korun, její výše však závisí na odvětví a konkrétní pozici.

10 Oč zkušenější budu na konci praxe?

„Kromě odborných poznatků si studenti odnesou zážitek z toho, jak vypadá práce uvnitř firmy. Dostanou se k samostatné činnosti a zapojí se do reálných projektů. Pocítí zodpovědnost za odvedenou práci. Zkusí si pracovní režim a nahlédnou do interních firemních procesů,“ vyjmenovává Šebestová.

„Bohužel se u mladých lidí často setkáváme s nižší výdrží a nedostatkem trpělivosti. Chtějí rychle uspět a dosáhnout výsledků. Díky praxi však zjišťují, že musí dělat i chyby, aby k výsledkům došli,“ přidává další přínos Helena Szabóová, HR manažerka společnosti CrossCafe.