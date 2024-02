Firmy jsou absolventům nakloněné. Co od nich očekávají?

Nejsilnější populační vlna se blíží důchodu, zatímco generace odcházející aktuálně ze středních škol je ta nejméně početná. Ekonomicky aktivní populace se tedy zmenšuje. „To platí již nějakou dobu, ale doposud se dařil tento jev kompenzovat náborem zaměstnanců v zahraničí. Tyto možnosti ale oslabila pandemie a válka na Ukrajině,“ uvedl Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup. Pro firmy je tak stále náročnější hledat vhodné uchazeče a jsou ochotnější více investovat do rozvoje lidí bez potřebné praxe.

Představují svěží vítr

Oslovení zaměstnavatelé to potvrzují. „Rádi dáváme šanci i absolventům a absolventkám, které nemají tolik zkušeností, ale velmi to záleží na pozici, kterou obsazujeme,“ říká Martina Machová, HR ředitelka Pluxee (dříve Sodexo Benefity). Vysvětluje, že jdou-li do většího týmu a budou mít nadřízeného, který bude mít prostor se jim věnovat, pak je to skvělá příležitost pro rozvoj pro obě strany. Absolventi nebo absolventky prý totiž většinou přináší do týmů čerstvý vítr, jsou otevřenější změnám a mohou být hnacím motorem inovací.

„Pokud ale hledáme odborníka nebo odbornici, která bude pracovat více méně samostatně v úzce profilovaném oboru, pak se díváme zejména na zkušenosti,“ doplňuje Machová. To platí hlavně v IT, kde je pro firmu nejpodstatnější to, jestli daný kandidát nebo kandidátka má zkušenosti s projekty podobného typu, technologií apod.

Šanci mají absolventi také v České podnikatelské pojišťovně (ČPP). Obsazují je zde především do juniorních pozic, jako jsou například pracovníci přepážky, ale i odborné pozice, jako je například business specialista junior, nebo specialista webových služeb junior. „Za každého absolventa, který má zájem o práci v naší společnosti jsme moc rádi. Jsou pro nás velkým přínosem a vnímáme je jako svěží vítr,“ doplňuje Romana Hartlová, ředitelka personálního úseku ČPP.

Stejně tak i IT firma Ness Czech potvrzuje, že do každého týmu patří i určité procento juniorů. Velmi často se jedná o pozice v testingu, vývoji či analýze. A mladou kreativní krev mají rádi také v Home Creditu, v OREA hotelech, u výrobce termoizolačních nátěrů Alpha Czech či u výrobce oken Vekra.

Zkreslené představy o mzdách mají jen někteří

Pokud jde o požadavky absolventů, stojí – alespoň pokud jde o požadavek na výši mzdy, obvykle nohama na zemi. „Zvláště pokud chodí už při škole na brigády, nemají zkreslené představy a jsou většinou při nástupu i dobře ohodnoceni,“ říká Peter Vavrda, šéf Alpha Czech.

Také podle ostatních oslovených zaměstnavatelů má dnes většina absolventů přehled a jejich požadavky odpovídají realitě. „Sleduji ale rozdíly mezi regiony,“ upozorňuje Jan Bek, HR ředitel Vekra. „Dovolím si tvrdit, že například absolventi ze severní Moravy prokazují ve svých požadavcích větší pokoru než absolventi z Prahy nebo středních Čech.“ Samozřejmě se ale ve firmách občas setkávají také s přehnaným sebevědomím a nereálnými požadavky.

Faktem ale je, že nástupní platy se napříč regiony opravdu mohou lišit, přičemž rozdíl může být i velmi výrazný. „Například tester absolvent si může v Praze vydělat až 70 tisíc korun, ale v Olomouckém kraji pouze 40 tisíc korun,“ uvádí příklad Jitka Kouba, marketingová manažerka personální agentury Grafton Recruitment. Platí přitom, že čím vyšší vzdělání, tím vyšší rozdíly u absolventských mezd v různých krajích.

„Například u výučních oborů tak velké rozdíly nejsou a paradoxně může dojít i k situaci, kdy v Praze si takový člověk vydělá méně než v kraji, kde je velká konkurence výrobních společností,“ dokresluje situaci Kouba. Žádné zázračné sumy nelze čekat ani na řadových administrativních pozicích.

Jak ale upozorňuje Halbrštát, z dlouhodobého pohledu nástupní mzda absolventa nemusí být vůbec určující. Jako absolvent humanitně nebo ekonomicky zaměřené školy sice můžete nastoupit na asistentskou pozici za mzdu nižší, než má třeba skladník v e-shopu, ale za rok již můžete dělat zajímavou práci na HR, marketingu nebo financích a za několik let se mohou vaše výdělky vyrovnat vašim vrstevníkům v IT nebo strojírenství.

Důraz na work-life balance

Poměrně jasné má generace „Zet“ představy také co se týče sladění soukromého a pracovního života, a to s výrazně vyššími očekáváními právě v soukromé složce. Upřednostňují pružnou pracovní dobu a očekávají často jako samozřejmost možnost home office. „Někdy musíme vysvětlovat, že práce na dálku je reálná pouze v určitých mezích a až po zapracování, a samozřejmě především umožňuje-li to daná pracovní pozice,“ konstatuje Hartlová.

Tak docela špatně to ale podle personalistů není, protože správně nastavený work-life balance je nezbytnou prevencí proti vyhoření. „Na druhou stranu, trochu více osobní zainteresovanosti a sounáležitosti s pracovními projekty bychom od některých juniorů uvítali. Přece jenom si tímto vyšplapávají svou kariérní cestu a jejich snaha se odráží i na výši odměny,“ říká Petra Andrlová, která má ve společnosti Ness Czech na starosti hledání nových talentů. Což, jak už bylo zmíněno, je oblast, na kterou mnohdy také kladou nemalé nároky.

Z hlediska klasických benefitů bývají naopak lidé po škole „vděčnější“ než ti služebně starší, kteří už si na spoustu benefitů zvykli a považují je za samozřejmost. Mezi ty nejčastěji nabízené a absolventy ceněné benefity patří podpora stravování a digitální benefity ve formě cafeterie nebo Multisport karty.

Co čekají od absolventů firmy

Svá očekávání mají ale samozřejmě také zaměstnavatelé. I nadále firmy počítají s tím, že s mladými nováčky budou muset mít trpělivost. „Nedostatek zkušeností však neznamená pro firmy překážku. Většinou jsou ochotny investovat do zaškolení nováčků a podpořit jejich profesní růst v daném oboru,“ říká Olga Hyklová, výkonná ředitelka Advantage Consulting. Zaměstnavatelům je totiž jasné, že žádná škola nikoho dokonale nepřipraví na všechno, co je potřeba zvládnout v praxi. Zkušenosti jsou totiž nepřenositelné. „U nás proto zásadně záleží na nastavení každého jedince. Pokud se absolvent chce učit a práce jej baví, tak jsme připraveni ho vše naučit a pomoci mu. V opačném případě to bohužel moc nefunguje,“ popisuje Petra Slabá, HR ředitelka společnosti OREA Hotels & Resorts.

Totéž platí i u výrobce oken Vekra, co absolventi neumí, to je naučí. Rozhodují je i tady jejich proaktivní přístup, snaha a tah na branku. „Vyžadujeme nasazení, jsme zaměření na produktivitu, preciznost a práce u nás vyžaduje řád. To vše jsou požadavky, které ne každý nováček na začátku kariéry je ochoten podstoupit. Absolventi často hledají větší volnost,“ konstatuje Bek.

Podobné je to rovněž u kancelářských profesí. Ani tam nepřichází absolventi, kteří by byli zcela připraveni na zahájení své pracovní dráhy. „Vidíme však pozitivní posun například v IT gramotnosti a schopnosti pracovat se softwarovými nástroji, na druhou stranu ale také sledujeme občasný deficit v měkkých dovednostech, jako je například komunikace, sebevědomí, samostatnost,“ uvedl Miloš Nejezchleb, ředitel divize lidských zdrojů v Home Creditu.

Jenom studium nestačí ani v IT, a to ani v případě, že je ze školy člověk připravený dobře. Najít na trhu práce to správné uplatnění je totiž i tady také o osobnosti daného člověka. „To, že někdo vystuduje technickou školu ještě nedává záruku o jeho osobnostních charakteristikách, které jsou pro nás stejně důležité. Nadšení, zvídavost, nadhled, cílevědomost či touha se rozvíjet, to jsou vlastnosti, které buď máte, nebo ne,“ zdůrazňuje Andrlová.

Dá se jít i mimo vystudovaný obor

Šanci najít vhodnou práci je i v případě, že absolvent hledá mimo vystudovaný obor. Praxe to jasně dokládá. „U absolventů středních a učňovských škol je to více jak 40 procent lidí, kteří si najdou práci v jiném oboru. U vysokoškoláků pak více jak polovina,“ říká Halbrštát. Podle zkušeností personální agentury Advantage Consulting je to zhruba 30 procent absolventů. „Nejčastěji se jedná o absolventy humanitních, filozofických a ekonomických oborů, kteří nechtějí budovat kariéru v oboru, který studovali. Mezi hlavní důvody patří nedostatek možností uplatnění, nízké finanční ohodnocení nebo zjištěný nezájem o daný obor,“ popisuje Hyklová. Nejčastěji u svého „řemesla“ zůstávají absolventi specializovaných technických profesí a lékaři.

Zřejmě nejvíce je to vidět v IT firmách. K těm se samozřejmě hlásí především absolventi technických oborů. „Útěk od původní specializace občas pozoruji u absolventů, kteří vystudovali humanitní obor. Ti pak skrz rekvalifikační kurz nebo častěji rovnou přes nějakou startovní pozici v IT, například testing, změní zaměření a málokdy se vrátí k původně studovanému oboru,“ poukazuje na jeden z trendů Andrlová.

Stejná je ovšem situace i ve firmách jiného zaměření. Například v Home Creditu se u pozic s úzkou specializací, jako je třeba datový analytik, právník nebo třeba v IT oboru, setkávají s absolventy, kteří mají daný obor vystudovaný. Na druhou stranu o pozice v back office nebo call centrech se uchází absolventi z nejrůznějších oborů.

„Na odbornější pozice, například do marketingu, se většinou hlásí uchazeči vystudovaní v oboru. Na obecnější pozice, jako jsou například odborné asistentky nebo přepážkoví pracovníci, se občas hlásí uchazeči mimo vystudovaný obor,“ potvrzuje také Hartlová z ČPP.

Ve službách a výrobě je trend podobný

Obdobné zkušenosti mají rovněž zaměstnavatelé z hotelnictví a cestovního ruchu. „Pokud si studenti při studiu potvrdí, že si vybrali správný obor, který je baví, tak velmi často už při studiu hledají co nejlepší pracovní příležitost. Stěžejní jsou pro ně kvalitní podmínky a zároveň možnost se profesně rozvíjet,“ popisuje Petra Slabá, HR ředitelka společnosti OREA Hotels & Resorts.

Naopak ti, kteří zjistí, že si vybrali špatnou školu, i tady často mizí po absolvování do jiných oborů. Občas se podle Slabé podaří i druhou skupinu přesvědčit během studia, třeba díky praxi, kterou u nich učni či studenti z partnerských škol vykonávají. Proto se OREA snaží zapojovat do co nejvíce programů zaměřených na mladé lidi. I letos se tak v březnu zapojí do festivalu Career Expo, kde se budou firmy prezentovat právě absolventům.

Naopak ve výrobních podnicích se situace liší firmu od firmy. Například podle zkušeností společnost Vekra, která vyrábí okna, absolventi nejprve usilují o uplatnění ve vystudovaném oboru. „Jejich další motivaci ale výrazně prověří nabídka a konkurence na pracovním trhu. A je pak na každém jednotlivci, až na jaký kompromis je ochoten přistoupit,“ říká Bek. Zkušenosti výrobce termoizolačních nátěrů Alpha Czech jsou právě opačné.