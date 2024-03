Vyjednávací síla mladých na trhu práce roste, říká personální expertka

„Na jednu stranu dochází na trhu práce k mírnému ochlazení, protože až teď začíná na zaměstnavatele doléhat ekonomické zpomalení z předchozího roku a další důsledky energetické krize a vysoké inflace. Firmy zpomalují nábory, ale nadále převažuje optimismus a nezaměstnanost zůstává extrémně nízká,“ hodnotí aktuální situaci Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka personální společnosti ManpowerGroup, prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb a viceprezidentka pro strategii profesní neziskové organizace People Management Forum.

Co může mladé lidi v tomto roce překvapit oproti letům minulým?

Technologický pokrok jde v poslední době hodně dopředu, ale co se předloni stalo za rok, na to dnes stačí dva měsíce. ChatGPT udělal možnostem nových technologií obrovskou reklamu a využití AI prostupuje do všech firemních procesů. Pro absolventy je to obrovská příležitost. Komu letos ujede vlak, zůstane pozadu.



Ne že by AI nahradila lidi, ale ti, kdo budou tyto nástroje používat, vystřídají ty, kdo se to nenaučili. Osvojit si je také umožní lidem s menšími zkušenostmi a kvalifikací – tedy třeba absolventům – zastávat náročnější pozice. Další oblastí, jež bude letos v kurzu, je takzvaná zelená transformace, která vytváří tisíce nových míst v oblastech ekologie, energetiky i v sociální odpovědnosti firem.