Expertka: Už brzy dojde ke změně státního příspěvku v „penzijku“

Začněme hlavní změnou. Vláda upravila u penzijního připojištění (PP) a doplňkového penzijního spoření (DPS) státní příspěvky v závislosti na spořené měsíční částce. Jak?

Státní příspěvek je hlavní motivací účastníků třetího důchodového pilíře. Tato změna má dopad na většinu účastníků penzijního spoření. Nově získáte od státu až 340 korun při platbě 1 700 korun měsíčně. Když se pak k tomu připočítá i možnost daňového odpočtu a zhodnocení, stává se celý produkt o to zajímavější. Avšak je tu i další změna. Po změně zákona dojde i k ponížení státního příspěvku.

Jak přesně?

Teď stále ještě dostáváte za částku 1 000 korun od státu 230 korun. Ale nově po změně zákona za tisícovku státní příspěvek klesne na 200 korun. Určitě se vyplatí na to reagovat. Tedy částku, kterou posílám do penzijních fondů, si navýšit. Je škoda přijít o peníze.

K čemu jsou podle vás dobré tyto změny?

Změna snad hlavně povede k tomu, aby si lidé odkládali na stáří víc peněz. A státní příspěvek zůstává stále největší motivací pro spoření na penzi. Samozřejmě, když odhlédneme od skutečnosti, že i penzijní produkt je již investičním produktem, tedy už v novém doplňkovém penzijním spoření (DPS) můžeme mluvit o možnosti pěkného zhodnocení investovaných peněz.

Co by lidé teď měli udělat, aby jim stát příspěvek nepokrátil?

Určitě doporučuji těm, kteří mají měsíční příspěvek pod 500 korun, aby nejpozději v červnu 2024 oznámili penzijnímu fondu změnu výše příspěvku tak, aby s účinností od 1. 7. 2024 byl jejich měsíční příspěvek minimálně pět set korun. Protože ti, co si odkládají méně než pět set korun, už nebudou mít nárok na žádný státní příspěvek.

A další skupiny střadatelů?

Pro ty, kteří doposud chtěli a dál chtějí využívat státní příspěvky na maximum, doporučuji navýšení měsíční příspěvku alespoň na 1 700 korun. V tom případě dostanou maximální státní příspěvek 340 korun.

Příspěvek střadatele a státní podpora penzijního spoření (v Kč) Vlastní měsíční příspěvek Státní příspěvek stávající Státní příspěvek nový 300 90 0 400 110 0 500 130 100 600 150 120 700 170 140 800 190 160 900 210 180 1 000 230 200 1 100 230 220 1 200 230 240 1 300 230 260 1 400 230 280 1 500 230 300 1 600 230 320 1 700 a více 230 340

Oznamují tyto změny lidé penzijním společnostem nebo stačí, když jen změní zasílané částky na účet penzijní společnosti?

Změnu výše příspěvku musí klienti oznámit. Způsobů, jak změnu nahlásit penzijní společnosti, je několik. Každá penzijní společnost může mít různé možnosti. Je to například změna v klientském portálu, odeslání změnového formuláře nebo přes svého finančního poradce. Určitě ale tu změnu oznamte. Je to důležité zejména z toho důvodu, že na základě výše sjednaného měsíčního příspěvku se žádá o státní příspěvky. Pokud jen začnete platit víc a tuto změnu neoznámíte, tak se může stát, že nebude zažádáno o ten měsíční příspěvek, který jste očekávali. A ještě upozornění: tato změna je vždy platná od prvního dne následujícího měsíce od doručení oznámení do dané penzijní společnosti.

Jak je to s daňovými úlevami po vládních změnách?

Nově daňové optimum, kdyby chtěl člověk využít výhody penzijka na maximum, tak by měl mít měsíční částku 5 700 korun. To je 1 700 korun pro maximální státní příspěvek ve výši 340 korun a 4 000 korun pro daňové odpočty. Zde je možné si za všechny produkty na stáří odečíst až 48 tisíc korun, na daních tak získáte zpět až 7 200 korun. Souhrnná částka platí pro všechny produkty na stáří, mezi které patří mimo jiné i často zmiňovaný dlouhodobý investiční produkt (DIP) A i nový produkt dlouhodobé péče ze strany pojišťoven. Možné je tedy měsíční částku 4 000 korun rozdělit mezi více produktů na stáří.

Důležitou změnou je i zrušení výplaty státního příspěvku těm lidem, kteří si v penzijních fondech spoří, ale již mají starobní penzi. Kdy k tomuto dojde a proč tato změna nepřišla hned s legislativou?

Tato změna vstupuje v účinnost 1. 7. 2024. Zavedení do praxe totiž nejde ze dne na den, proto se volil odklad této změny. Penzijní společnosti nemají v současné chvíli informaci o tom, komu byl přiznán starobní důchod, tyto informace si musíme nejdříve začít předávat.

Lucie Jurníčková Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně.

Působila v Allianz pojišťovně a v Allianz penzijní společnosti.

V srpnu 2019 nastoupila do skupiny Partners jako projektový manažer na projekt založení penzijní společnosti Rentea.

Od získání licence České národní banky (25. 11. 2020) je členkou představenstva a produktovou ředitelkou v Rentea penzijní společnosti.

Co doporučujete – mají lidé, kterých se to týká, spoření zrušit? Co se jim nabízí, jak dál s penězi?

Pokud se jedná o ty, co jim byl přiznán starobní důchod, ale ještě pracují, tak určitě doporučuji ve smlouvě pokračovat. Nebudou mít sice nárok na státní příspěvky, ale budou si moci od první koruny uplatnit nárok na daňové odpočty. Jak jsem zmínila výše, po změně zákona je možné si do odpočtu daní započítat částku až 48 tisíc korun za rok, v součtu za všechny produkty na stáří.

A ti, kteří nepracují?

Ti, kdo nepracují, takže už nevyužijí možnost uplatnění daňových odpočtů, by podle mě měli minimálně dospořit dobu spoření tak, aby měli nárok na řádné ukončení smlouvy. Tedy podle starých podmínek 60 let a 60 měsíců. A to z toho důvodu, aby nepřišli o již přiznané státní příspěvky. Pak už záleží jen na tom, zda prostředky potřebují, nebo je nechají „ležet“ na penzijních účtech, než je budou potřebovat. Prostředky se nadále investují, na tom se nic nemění, ale již se z toho stane produkt, který není podporován státem, tedy nelze čerpat výhody.

Aktuálním hitem je takzvaný dlouhodobý investiční produkt (DIP). Jde vůbec o penzijní fond?

Asi bych DIP nenazývala jako penzijní fond. Pro penzijní společnosti se v DPS objevila nová možnost vzniku nového alternativního fondu. Ale to není DIP, jedná se o možnost založení nového účastnického fondu. Nebylo moc šťastné, že se tyto dvě změny objevily současně.

V čem je problém?

Často se setkáváme s otázkou, jestli už nabízíme DIP. Tak jen upřesněním, penzijní společnosti nebudou DIP nabízet nikdy. Penzijní společnosti mají produkt doplňkové penzijní spoření a v rámci tohoto produktu otevřou nový alternativní fond. Tento fond bude více rizikový a současně může být i více ziskový. Aktuálně žádná penzijní společnost tento fond nenabízí, ale interně určitě každá z nich toto téma řeší.

To ale není DIP, co byste dál zmínila v případě DIPu?

DIP je dlouhodobý investiční produkt, který nabídnou různé subjekty. Zejména to budou investiční společnosti nebo banky. Tento produkt se u daného subjektu označí jako DIP, aby na něj šly uplatnit daňové odpočty. A ještě jedno upozornění, daňově uznatelný produkt je i Doplňkové penzijní spoření a Penzijní připojištění. Vyplývá to ze zákona. Což mimo jiné znamená, že v tomto případě není potřeba žádné potvrzení o daňové uznatelnosti produktu.