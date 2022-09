Ekonomka: Lidé vybírají penzijko najednou. Postupný výběr má ale výhody

Finanční trhy letos ztrácejí. Je podle vás dobrý čas založit si penzijní spoření?

Penzijní spoření je dlouhodobý produkt s pravidelnou investicí. Na jeho založení nemá vliv, v jaké fázi se trhy nacházejí. Avšak jsou-li trhy dole, je to obecně pro investice ideální doba.

Penzijní spoření nabízejí banky i investiční společnosti – liší se v zásadě jejich nabídka? Podle čeho si má člověk ideálně vybrat společnost na penzijní spoření?

Na trhu je nyní devět penzijních společností. Produkt doplňkové penzijní spoření je regulován státem a penzijní společnosti nemají moc velký prostor se odlišovat. Klient se ale může podívat na všechny penzijní společnosti a porovnat si, jestli mu některá z nich nedává něco navíc.

Důležitá je i volba investiční strategie. Jak si vybrat tu správnou?

Nejdůležitějším parametrem je čas do důchodového věku. Pokud se jedná o více než deset let, tak bez dynamické strategie nemá spoření na penzi šanci překonat dlouhodobě inflaci. Klient strategie nemusí vybírat sám. Vyplněním investičního dotazníku dostane doporučení, kterou strategii zvolit. Do parametrů pro výběr vstupuje znalostní profil klienta, vztah k riziku a zejména již zmíněna délka spoření, přesněji investování.

Zmínila jste fondy Rentea. Upravili jste s ohledem na dnešní nejistou dobu svá portfolia? Změnili jste investiční přístup?

U Akciového fondu Rentea se soustředíme na takzvané defenzivní sektory, které by měly mít lepší výkonnost právě v období, kdy se měnové politiky zpřísňují. Jedná se hlavně o sektory spotřebního zboží či energetické firmy. Ve výsledku je tak fond aktuálně, jak říkají investiční stratégové, podvážený na akciových trzích. To znamená, že je méně citlivý na neočekávané výkyvy. A to mu pomáhá při současných turbulencích, kdy vykazuje nadprůměrné zhodnocení v porovnání s konkurenčními penzijními fondy.

Lucie Jurníčková Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně.

Působila v Allianz pojišťovně a v Allianz penzijní společnosti.

V srpnu 2019 nastoupila do skupiny Partners jako projektový manažer na projekt založení penzijní společnosti Rentea.

Od získání licence České národní banky (25. 11. 2020) je členkou představenstva a produktovou ředitelkou v Rentea penzijní společnosti.

A dluhopisové konzervativní fondy?

Co se týče Dluhopisového účastnického fondu, tak tam jsme v poslední době strategii změnili jen částečně. Důvodem byla nová prognóza vývoje inflace a ekonomiky z České národní banky. Centrální banka se nově soustředí na výši inflace s horizontem kolem dvou let a do té doby se evidentně nebojí vyšších inflačních čísel.

To mělo vliv na ceny státních dluhopisů, u nichž jsme aktuálně snížili jejich podíl. Do následujících měsíců se proto soustředíme především na protiinflační dluhopisy a dluhopisy s proměnlivým kupónem. Strategie, která se řídila interními analýzami o vývoji koruny a inflace byla doposud velice úspěšná a Rentea Dluhopisový je od svého založení na špičce zhodnocení mezi ostatními konzervativními účastnickými fondy.

Na trhu jste rok, jaké jste měli zhodnocení za ten loňský rok a s jakým zhodnocením počítáte za letošek?

Meziročně, a tedy od založení je výkonnost Rentea akciového fondu -0,7 procenta. To je velmi dobrý výsledek a ukazuje to kvalitní aktivní řízení fondu, kdy fond okamžitě po založení dokázal zachytit růst akciových trhů v druhé půlce loňského roku a letos se mu podařilo zbrzdit celosvětový propad cen akcií.

A dluhopisový fond?

Co se týče dluhopisového fondu, tak ten neměl na růžích ustláno, protože se narodil zrovna do období, kdy Česká národní banka začala zvyšovat základní úrokovou sazbu a tím tlačit ceny dluhopisů dolu. Nicméně, vzhledem k opatrnému přístupu k inflaci se fondu podařilo korekci dluhopisových trhů eliminovat a v prvním pololetí dokonce zhodnotil majetek klientů o +1,0 procento. Což je zcela výjimečná situace.

Penzijní fondy s podobně konzervativní, a tedy dluhopisovou strategií se letos potácejí ve výkonnosti v průměru kolem -5,0 procent. Náš fond od založení, tedy za 12 měsíců, je o 1,2 procenta výše. Na tomto horizontu se nemůže pochlubit kladnou výkonností žádný jiný penzijní dluhopisový fond. Přitom ke konci roku očekáváme zhodnocení kolem pěti procent. A tak to bude asi v průměru i několik dalších let díky tomu, že základní sazba ČNB je nyní na úrovni sedmi procent.

Asociace penzijních fondů varovala lidi, aby kvůli inflaci „penzijko“ nerušili a nedávali peníze na spořicí účty, které teď díky sazbám nabízejí slušnější úroky než v minulosti. Řešíte to i vy?

Jelikož jsme jeden ze členů Asociace penzijních společností, tak ano a o této aktivitě ze strany APSČ víme. Je to tak. Není důvod k panice, ještě pořád je nutné myslet na to, že na spořicí účty vám nikdo nepřidá státní příspěvek, případně příspěvek zaměstnavatele. Když potom někdo tento produkt ukončí předčasně, tak musí státní příspěvky vracet. Penzijní spoření je opravdu na delší časové období a kolísání finančního trhu by nemělo být důvodem k ukončení spoření. Nejedná se o krátkodobou investici.

Dávají lidé podle vás odpovídající sumy do penzijního spoření?

Průměrná výše příspěvku 795 korun měsíčně. Pro porovnání optimální částka pro maximální státní příspěvek by byla 1 000 korun a pro maximální daňové odpočty je optimální částka 3 000 korun. To značí, že aktuální průměrná výše příspěvku bohužel na dostatečně zajištěné stáří stačit nebude.

A co když si více dát dovolit nemohou, co jim pak radíte?

Rozhodně bych nedoporučovala, aby si kdokoli spořil na penzi, a přitom neměl pokryté základní potřeby. V takových případech chápu, že člověk má dost starostí s tím vypořádat se s aktuální situací a pro přípravu budoucnost nemá až tolik prostoru.

Přesto si ale myslím, že penzijní spoření má být jeden z prvních finančních produktů, na který by člověk neměl zapomenout. To musí každý zvážit sám. Já doporučuji nastavit si vyšší částku a když zjistím, že mi to nevychází, mohu kdykoli výši příspěvku snížit, případně na nějaké období platby úplně zastavit. Stále se to vyplatí za každou odloženou měsíční částku ve výši 1 000 korun dostanu na účet od státu 230 korun, a navíc se budou peníze zhodnocovat.

Spoření na důchod: státní příspěvek a sleva na dani Vlastní měsíční platba v Kč 100 300 500 800 1000 1500 2000 3000 Státní měsíční příspěvek v Kč 0 90 130 190 230 230 230 230 Roční úspora na daních v Kč 0 0 0 0 0 900 1800 3600 Celkem roční výhody v Kč 0 1080 1560 2280 2760 3660 4560 6360

V každém případ doporučuji mít sjednané doplňkové penzijní spoření vždy, pokud na něj přispívá zaměstnavatel. Znám i takové lidí, co produkt sjednaný nemají, i když zaměstnavatel tento benefit nabízí.

Jak si v tomto ohledu stojí zaměstnavatelé, přispívají lidem na spoření na penzi?

Máme 70 procent smluv, kde není sjednán příspěvek zaměstnavatele. I zaměstnavatel má možnost uplatnit daňové výhody, pokud zaměstnanci bude přispívat. Ne všichni zaměstnavatelé na to slyší. Je to spíš spojené s administrativní prací navíc, jinak nevím, jaký je důvod zaměstnavatelů tento benefit nenabízet. Jsou i případy, kdy si klient sám nezjistí, že má možnost tohoto benefitu a pak jej nevyužívá. Doporučuji si to ohlídat, je to škoda tento zásadní benefit nevyužívat.

Jakou máte zkušenosti s ochotou zaměstnavatelů podílet se na penzijním spoření svých zaměstnanců ve vašich fondech?

Na začátku jsme měli problém jako nová penzijní společnost přesvědčit zaměstnavatele, že jsme stejná penzijní společnost jako každá jiná a pokud přispívají na smlouvu u jiné penzijní společnosti, pak by měli i u nás. Ze zákona nemůže zaměstnavatele ovlivňovat volbu penzijní společnosti. Po roce fungování se již s tímto problémem nesetkáváme.

Na rozdíl od jiných penzijních fondů část ze zisku rozdělujete zpět mezi vaše klienty, jak to vlastně funguje? A slyší na tuto nabídku veřejnost?

Ano, lidé na tento benefit slyší. Přeci jen jsme byli první penzijní společnost, která přinesla do stojatých vod penzijního spoření nové produktové vlastnosti a jsme rádi, že již i jedna další penzijní společnost inspirovala.

A jak to tedy funguje?

Klientům každých pět let připíšeme na účet věrnostní bonus ve výši minimálně jedno procento z průměrného zůstatku na smlouvě v daném období. A pokud za toto období bude zhodnocení fondů vyšší, než jsou naše cíle, může být bonus ještě vyšší.

Co doporučujete – nechat si penzijní spoření vyplácet měsíčně nebo najednou?

Rozhodně postupně, protože naspořené prostředky mají navýšit státní důchod a nemají sloužit k nějakému jednorázovému požitku.

A co nejčastěji v Česku lidé volí – vezmou si všechny peníze najednou, nechají si je vyplácet měsíčně, nebo třeba dál investují?

Nyní určitě převažuje výběr všech prostředků najednou. Je to také způsobeno tím, že výše naspořených prostředků není tak vysoká, aby měsíční příspěvek z této částky vypočtený byl dostatečný. Je nutné mít vyšší objem prostředků, ze kterého pak bude vypočtena měsíční částka, která již bude opravdu znamenat přilepšení k důchodu. Výsledek je, že penzijní spoření stále neslouží k tomu účelu, ke kterému je určeno. Tedy přilepšit si ke státnímu důchodu. Přitom postupný výběr má výhodu v tom, že se příspěvek zaměstnavatele nepodléhá dani a pokud je výplata více než deset let, tak se nedaní ani výnosy.

Máte nějaký tip, co by stálo za to v nastavení penzijních fondů změnit, aby byly pro lidi atraktivnější?

Napadá mě více drobnějších úprav, co by se mohlo v zákoně upřesnit nebo lépe specifikovat. Ale pokud bych měla otevřít jedno z větších témat, tak bych se chtěla zaměřit na možnost povinnosti zaměstnavatele přispívat na tento produkt. Myslím si, že už tento krok by produkt zatraktivnil. S tím by mohlo být spojeno větší zvýhodnění pro zaměstnavatele. Vyšší státní příspěvek je něco, na co klienti určitě také uslyší, ale ani nyní není v povědomí ta motivace státního příspěvku taková, jaká by mohla být.

A co říkáte na to, že například u starého penzijního připojištění může, jde-li do dědického řízení a není v něm určená oprávněná osoba, tak si stát bere zpět státní příspěvek. Je to podle vás fér?

Na jednu stranu rozumím tomu, co byl původní záměr. Někdy se dědické řízení táhne dlouhá léta a po tu dobu leží prostředky v penzijní společnosti, než se vše vyřeší. Ale s ohledem na to, že v novém doplňkovém penzijním spoření tohle pravidlo již neplatí, tak i zákonodárce dospěl k tomu, že to není fér.

Na druhou stranu by klient při sjednání smlouvy měl být seznámen s tímto faktem a je jeho volba, zda si zvolí oprávněnou osobu nebo ne. Já určitě doporučuji tu osobu ve smlouvě mít. Je možné ji kdykoli změnit, ale určitě je lepší mít smlouvu takto ošetřenou.