Jak naložit s pojistkou, hypotékou nebo investicí v dnešní nejisté době

Jednu univerzální radu si neodpustíme: Udělejte si podrobný soupis příjmů a výdajů. To je úplný základ. Do měsíčních výdajů se snažte zanést skutečně co nejvíce položek, ať už je platíte v hotovosti, kartou, nebo elektronickými příkazy. Započítejte do dalších měsíců i očekávané náklady.

Když budete mít před sebou rozepsané příjmy a výdaje černé na bílém, bude se vám lépe plánovat, jak s financemi hospodařit. Dost možná při tom rovnou narazíte i na položky, bez kterých se obejdete nebo můžete zvolit jejich levnější variantu. Typicky to bývají různá digitální předplatná nebo mobilní či internetové tarify. Podívejte se, zda poskytovatel nenabízí nějakou výhodnější alternativu.

1. Úvěry

Pokud splácíte více úvěrů, doporučujeme jejich revizi a případnou konsolidaci, kdy se půjčky sloučí do jedné. Zpravidla se tak dostanete na výhodnější podmínky, včetně nižších měsíčních splátek.

„Obzvláště pokud máte více úvěrů, může být snížení měsíčního zatížení rozpočtu ve formě splátek skutečně výrazné,“ říká Libor Vojta Ostatek, úvěrový expert společnosti Broker Trust.

Jestliže jste pořizovali nemovitost s pomocí hypotéky a máte obavy z budoucího navýšení úrokové sazby po konci fixace, můžete si v bance vyjednat lepší podmínky.

„Banka si bude zpravidla chtít spolehlivé klienty, kteří pravidelně splácí, udržet. Svou pozici posílíte, pokud budete mít v ruce i nabídku od konkurence,“ dodává Ostatek s tím, že i když už ke zvýšení úrokové sazby a tím i měsíčních splátek došlo, s bankou je možné jednat i dodatečně.

Banku lze také požádat o snížení měsíčních splátek, nebo dokonce jejich odklad po určité období. Když banka vyhoví, prodlouží se doba splatnosti úvěru. V zájmu banky není, aby se její klienti dostali do platební neschopnosti. Zásadní je ale v případě problémů s rozpočtem začít situaci s bankou řešit včas a do jejího rozhodnutí pokračovat v pravidelných splátkách, aby nevznikly nedoplatky.

Řešením tíživé situace může být v některých případech i prodej nemovitosti. Zde je zajímavou možností tzv. převzetí dluhu.

„Pokud mám na nemovitosti hypotéku s nízkou sazbou z minulého období, může být pro kupce lákavé spolu s nemovitostí převzít i tuto hypotéku. Když má atraktivní úrokovou sazbu a stávající banka převzetí dluhu zařídí, může to být na dnešním trhu výhoda, která prodej nemovitosti urychlí,“ dodává expert.

2. Pojištění

O určité platební prázdniny lze požádat i v případě některých pojistek, většinou jde o investiční (rezervotvorné) životní pojištění. V případě, že máte dostatečně naspořeno, může se rizikové pojistné hradit z těchto prostředků a pojištění platíte dál. Rozhodně ale nelze jen tak pojistné přestat hradit a myslet si, že tím to skončí. Dokud pojišťovna smlouvu neukončí, zůstává člověk pojištěný a dlužné pojistné bude chtít pojišťovna uhradit.

Varianta zrušit pojištění a po nějakém čase se znovu pojistit, se u životních pojistek téměř jistě nevyplatí. U investičního životního pojištění kvůli předčasné výpovědi přijdete o část naspořených peněz a musíte případně dodanit i uplatněné daňové odpočty.

„Vypovězením smlouvy rizikového životního pojištění by se klienti ve většině případů připravili o původní výhodné podmínky. Věk, zdravotní stav, fyzická kondice, to jsou všechno faktory, které pojistku ovlivňují, a při opětovném sjednání se podmínky mohou pro klienta zhoršit. Pojišťovna bude chtít pravděpodobně znovu zkoumat zdravotní stav a mohla by odmítnout krýt některá rizika, která současná smlouva zahrnuje,“ upozorňuje Marek Seidl, pojistný analytik Broker Trust.

Aby bylo pojištění skutečnou oporou, vyplatí se nechat zejména starší majetkové pojistky projít odborníkem a případně aktualizovat. Týká se to hlavně nemovitostí, jejichž hodnota v posledních letech výrazně vzrostla, a některým pojistným smlouvám, kde je uvedena nižší pojistná částka, než je hodnota nemovitosti, hrozí tzv. podpojištění. V případě vzniku škody pak pojišťovna nemusí vyplatit celou částku, ale plnění bude krátit.

Pokud roční platba pojistného představuje velkou zátěž pro váš rozpočet, je možné zejména u majetkového pojištění požádat o změnu plateb pojistného na čtvrtletní či měsíční bázi. Některé pojišťovny to umožní i bez přirážky.

3. Investice

Především akciové trhy letos prožívají velmi divokou jízdu, kdy ceny mnoha akcií výrazně propadly. Je to nápor na nervy investorů, ale uklidnit by je měl pohled do historie, kdy se akciové trhy po sebevětších krizích zotavily a dosáhly na nová maxima. Co by měli investoři nyní dělat?

„Bylo by chybou investice nyní vybírat ve ztrátě. Pokud mám dlouhodobý investiční horizont, mohu brát dnešní situaci spíše jako slevovou akci a pravidelně nakupovat za zvýhodněné ceny,“ doporučuje investiční analytik Jiří Pech.

Jako možný kompromis, jak se nepřipravit o nynější výhodné ceny a zároveň si posilovat rezervu pro nenadálé výdaje, je rozdělení části volných prostředků na investice a uložení například na spořicí účet.

„Stejně jako by bylo chybou přestat ze strachu investovat, je na místě varovat i před snahou překonat za každou cenu dnešní inflaci. Investory to žene do velmi rizikových investic, které je mohou o podstatnou část majetku připravit. Vysoká inflace tu s námi nezůstane na stálo a měli bychom se snažit spíše o .: její dlouhodobé, a ne každoroční překonávání,“ dodává Jiří Pech.