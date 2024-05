OBRAZEM: Zkáza ukrajinského Donbasu pohledem reportérů iDNES.cz

Doněcká oblast (od zpravodajů iDNES.cz) - Doněcká oblast byla se svými čtyřmi miliony obyvatel nejlidnatější částí Ukrajiny. To změnila válka, která zde zuří již deset let. Řada lidí odešla, mnohé stálo ostřelování život. Reportéři iDNES.cz se do oblasti, kde působí i čeští dobrovolníci, vypravili a přináší vám pohled na zbídačenou zemi, kde každý den umírají lidé.