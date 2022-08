Očekávám těžký rok, rok a půl, říká ekonom Bezděk. Zdražování se mu zdá přehnané

Inflace v Česku dramaticky roste, meziročně stoupla už na 17,5 %. Někteří analytici predikují, že do konce roku by se mohla inflace zvednout na neuvěřitelných 20 %. Jak to vnímáte jako ekonom? Může být tak vysoká inflace realitou?

Nastalo něco, co si málokdo před rokem dokázal představit. Opět se ukázalo, že reálný život umí vždy překvapit. Zažíváme atypickou kombinaci inflačních šoků... Na nabídkové straně válka v naší blízkosti s dopadem na ceny potravin, ceny energií a výrobních surovin, které se postupně propisují do cen různého zboží a služeb. Z covidové minulosti naakumulované peníze mezi lidmi a stále velmi nízká nezaměstnanost podporují inflaci z poptávkové strany.

V České národní bance jste působil v letech 1997 až 2006 na různých pozicích. Jak podle vás může ČNB v novém složení inflační nárůst zkrotit? Jaké má možnosti?

Nástroje centrální banky jsou stále stejné: úrokové sazby a měnový kurz. A také kredibilita centrální banky, aby trh věřil, že inflace na dnešních úrovních bude jen dočasný výkyv a neovlivní dlouhodobá inflační očekávání, která byla dlouhodobě ukotvena kolem 2 % ročně.