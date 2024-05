Hledáte byt k pronajmutí? Majitele můžou zajímat i detaily o vás

S pronájmy se to má v posledních letech jako na houpačce. Momentálně je situace stabilní, poptávka je ale vyšší než nabídka, a to nejen v atraktivních lokalitách. To hraje do karet majitelům bytů, mohou si více vybírat. Ani oni však nesmí své požadavky „přestřelit“, aby jim nakonec i přes výhodnou situaci nezůstal byt prázdný.