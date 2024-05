Omylem jsem s bundou vypral i pár tisícových bankovek. Co dělat?

Bankovky opotřebované oběhem či běžně poškozené by měl přijmout i obchodník. Pokud to odmítne, máte šanci je vyměnit u kterékoli z komerčních bank nebo v pobočkách České národní banky. Jak je to ale u bankovek poškozených nestandardně? A které to jsou?