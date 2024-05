Od plastových karet k mobilům a hodinkám. Kam směřuje placení budoucnosti

Kdy se u nás začaly používat platební karty?

První platební karty Eurocard/Mastercard přišly v roce 1992. Stejně jako v jiných aspektech jsme doháněli západní země a do jisté míry byla výhoda v tom, že se u nás, co se týče moderních platebních systémů, začínalo prakticky od nuly. Propojení místní platební sítě se západním finančním světem se v České republice podařilo už v únoru 1992 a byl to první takový počin v zemích bývalého východního bloku.

Jak tehdy fungovaly první platební terminály?

Obchody tehdy používaly tzv. imprintery zvané žehličky, které otiskly údaje z platební karty a identifikačního štítku obchodu na účtenku z kopírovacího papíru a jeden z výtisků pak předaly své bance. To je z dnešního pohledu až nepředstavitelné, když víme, že dnes Česko patří v rozšířenosti a využívání bezkontaktních plateb na evropskou špici.

Doba i technologie pokročila, jak fungují a co vše umí karty dnes?

Jde o nesrovnatelné světy. Karty ve fyzické podobě už vidíme stále méně a ani nejsou třeba. Začíná převládat „pípání“ nositelnými zařízeními, ať už jde o mobily, hodinky nebo náramky, ve kterých jsou bezpečně uložené digitální kopie karet, takzvané tokeny. Ještě několik let nazpět to byla inovace pro technologické nadšence s patřičným „smart“ vybavením, ovšem dnes už podle našich dat takový způsob placení vyzkoušelo 44 procent Čechů.

Karty toho také díky čipům zvládají mnohem více. Mohou sloužit i jako vstupenky, osobní průkazy nebo průkazky na MHD. Stále větší důraz se taky klade na ekologii. Od 1. ledna 2028 budou třeba všechny nové platební karty Mastercard vyrobené z udržitelných materiálů, například recyklovaného plastu.

Mám bezkontaktní kartu a jsem klidnější, když ji do bankomatu nemusím vkládat. Možná je ale můj pocit, že takto je to bezpečnější, jen falešnou iluzí? Na co si při placení kartou dávat pozor?

Bezkontaktní platby jsou jednoznačně nejbezpečnější způsob placení. Při práci s bankomatem se ale určitě nemusíte obávat ani vložení karty, byť pořád platí stará známá pravidla jako zakrýt při zadávání PIN kódu číslo a podobně.

Podvodníci, kteří se snaží nabourat lidem do účtů, v dnešní době využívají především podvodné SMS nebo volání se smyšlenými historkami, kdy se vydávají za bankéře nebo policisty a snaží se vás dostat pod tlak a získat z přístupové údaje nebo další citlivé informace. Právě lidský faktor je tedy největší riziko, co se týče bezpečnosti peněz. A zásadní je v tomto ohledu obezřetnost a opatrnost.

Nebýt správných technologií, nebylo by možné platit kartami. Je těžší vývoj a příprava zázemí, nebo přesvědčit zákazníky, aby kartami platili? Nebo přesvědčit banky a obchodníky?

O všem rozhodují zákazníci, ti dávají přednost tomu, co je bezpečné, spolehlivé, rychlé a jednoduché. A jak ukazují léta zkušeností, přesně tyto atributy má právě bezhotovostní placení. Jak akceptační síť, tak objemy a počty transakcí v Česku dlouhodobě a stabilně rostou. Z našich průzkumů jednoznačně vyplývá, že lidé v dnešní době vnímají bezhotovostní platby jako primární způsob placení za zboží a služby. Češi platí kartou nebo mobilem

v 59 procentech případů, a bylo by to až 77 procent, kdyby nenaráželi na obchodníky, kteří bezhotovostní platby neakceptují.

Martin Dolejš Ve společnosti Mastercard působí od roku 2016 a zabývá se především rozvojem akceptace digitálních plateb v různých odvětvích v rámci České republiky a Slovenska.

Mimo jiné se aktivně věnuje spolupráci s městy a veřejnou správou v otázkách inovací a nových technologií.

Před nástupem do Mastercard pracoval ve společnosti O2 Czech Republic, kde se zabýval rozvojem a prodejem nových produktů postavených na detailní znalosti zákaznických dat.

Slyšela jsem názor, že pořízení nebo pronájem terminálu jsou náklady navíc a kromě toho obchodník platí provize z každé transakce, proto někteří preferují hotovost.

Nemůžu komentovat obchodní smlouvy uzavřené mezi obchodníky a poskytovateli platebních terminálů, ale fakt je, že náklady na jejich provoz klesají. A co je zásadní, jsou naprosto transparentní a snadno spočitatelné – na rozdíl od nákladů, které jsou spojeny s nakládáním s hotovostí.

A co je možná nejdůležitější, z našich dat vidíme, že obchodníkům, kteří začnou přijímat bezhotovostní platby, se zvyšují tržby až o pětinu. Každý podnikatel včetně těch nejmenších živnostníků si může platby kartou na půl roku zdarma a bez závazků vyzkoušet díky programu Česko platí kartou.

Jak je to s benefity, nastavuje je banka jako vydavatel karty nebo karetní společnost?

Dlouhodobě usilujeme o to, aby všichni držitelé našich karet dostávali vždy něco navíc, třeba pestrou a aktualizovanou nabídku slev u obchodníků včetně oblíbených Dnů Marianne, které se konají hned dvakrát ročně. Držitelé prémiových karet pak mají ještě širší možnosti, například vstup do letištních salónků při cestování nebo službu telemedicíny uLékaře.

Kdo určuje podmínky pro chargeback?

Chargeback, tedy reklamace zaúčtované platby kartou Mastercard u vaší banky, je služba zřízená společností Mastercard. Všechny banky a vydavatelé karet Mastercard mají povinnost nabízet chargeback každému, kdo platí naší kartou, a to vždy zdarma. Reklamace se vztahuje pouze na platby kartou a výběry z bankomatu a netýká se tedy převodů z účtu na účet.

Kam směřuje budoucnost placení?

Lidé sice moc rádi nakupují, ale mnohem méně rádi platí. Největším trendem poslední doby je tak upozaďování samotné platby tak, aby byla pro spotřebitele co nejjednodušší a nejrychlejší při zachování špičkové úrovně zabezpečení. Například při platbě za odvoz v moderních taxislužbách jen vystoupíte z auta, rozloučíte se a platba proběhne zcela na pozadí v rámci aplikace. Kartu již není potřeba vůbec vytahovat a v aplikaci jen zkontrolujete, že vše proběhlo v pořádku.

Podobně pohodlný zákaznický zážitek je naším cílem i v jiných oblastech, kdy například testujeme možnost placení pomocí jedinečných biometrických údajů, tedy skenem obličeje nebo otiskem prstu přímo v obchodech. Cílem zkrátka je, aby zákazníci neměli s placením žádné starosti a zároveň byla zachována maximální bezpečnost.