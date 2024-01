KVÍZ: Banky pokračují v modernizaci. Znáte nejnovější vychytávky?

Posledních roky přinesly řadu inovací v oblasti technologií, které se promítly i do bankovnictví. Může tak být těžké udržet si mezi nimi přehled. O bankovní identitě, virtuální kartě či bezkontaktním bankomatu jste nejspíš slyšeli. Znáte i QR kódy a víte, co je to platba na kontakt? Otestujte si své znalosti.