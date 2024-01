Němci na euru vydělávají, co my? Pravý okamžik k přijetí nenastal, říká expert

Prezident Petr Pavel, který volá po přijetí eura, argumentuje tím, že jsme uprostřed Evropy, a tak bychom ho měli mít. Co si o tom myslíte?

Úvaha o tom, že jsme střed Evropy s efektivitou přijetí eura nemá nic společného. Myslím si, že celý problém je mnohem složitější. Ale nejsem politik. Ti se přece jen k mnoha otázkám vyjadřují velice zjednodušeně a ve většině případů nemají dostatečné znalosti dané problematiky. Spíše mi to připadá, jako by se pan prezident snažil jen otevřít nějaké nové téma pro nadcházející volby.

Při jakém kurzu by pro nás bylo přijetí eura výhodné, a kdy už ne?

Zafixování výsledného kurzu je politicky citlivá záležitost. A bude mít vliv na aktuální konkurenceschopnost české ekonomiky. Dlouhodobě jsou zde však silnější efekty. Příkladem nám může být přístup Německa.

Proč bychom si měli vzít příklad z Německa?

Německá marka dlouhodobě vůči ostatním evropským měnám posilovala. A proto Německu vyhovovalo vytvoření společné měny. Německá marka sice do systému eura vstoupila silnější, než jaká by v tu chvíli měla být, což zhoršilo podmínky německých firem, ale pouze dočasně.

Dodnes Německo na společné měně vydělává. Pokud by marka zůstala sama sebou, byla by dnes mnohem silnější. Protože je však nyní fixována v rámci eura, je její hodnota vlastně mnohem slabší, než kdyby mělo Německo marku. A německá ekonomika na tomto efektu tiše vydělává na úkor slabších zemí, které bojují se „silnějším“ eurem.

Martin Mašát Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově.

Je držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst) udělovaného CFA Institutem v USA.

Na finančních trzích se pohybuje od roku 2000.

V Partners se věnuje řízení investičního procesu a obchodování s cennými papíry.

A co kurz euro vs. koruna?

Vstupní kurz by měl být aproximací dlouhodobého očekávaného vývoje kurzu koruny vůči euru. Vliv by měl mít i následný vývoj, který by měl vstupní kurz ovlivnit. Zde je třeba ale dávat pozor i na to, aby kurz nebyl příliš silný. To by poškodilo ekonomiku. A pozor je třeba dávat i na to, aby nebyl příliš slabý, aby se nerozhodila inflace.

Protože česká ekonomika je spíše svázaná s Německou, a lze tedy očekávat posilování, měl by být kurz silnější než nyní. A vlastně teď, když uvažuji o výhodách, které z fixace marky má Německo, tak se nakonec i přikláním ke vstupu do eurozóny.

Zastánci koruny argumentují tím, že koruna je po švýcarském franku druhou nejvýkonnější měnou na světě? Je česká koruna skutečně takovým premiantem?

To je naprosto lichý argument. Rozhodně nejde o nějaký ekonomicky podložený argument. Ano, existovala zde období, kdy česká koruna posilovala nejvíc na celém světě. K tomu se ale muselo sejít více faktorů. Přičemž většina se neopírala o sílu české ekonomiky, ale často o exogenní (vnější, pozn. red.) faktory. Koruna prostě jen byla v pravou chvíli na pravém místě. Koruna rozhodně není druhá nejvýkonnější měna na světě.

O jakých faktorech mluvíte?

Například o odklonu investorů ve střední Evropě od forintu či zlotého. To znamená posílení koruny. Nebo o vyrovnání rovnovážného kurzu po několika letech intervencí. To přineslo také náhle posílení, ale byla to jen souhra okolností v danou chvíli. Navíc nezapomeňme, že takové posílení je většinou přestřelené. Proto pak často následovalo období, kdy koruna uzavírala žebříček nejsilnějších měn z druhé strany.

Celkové zadlužení ČR patří ve srovnání s většinou zemí eurozóny k nejnižším. Pokud bychom euro přijali, nesli bychom náklady na dluhy zadlužených zemí?

Přesně tak. Jakmile vstoupíte do nějaké měnové unie, společná měna nese znaky všech zúčastněných zemí. Naše nová měna – euro – nebude prvotně reagovat na sílu české ekonomiky, ale na silnější či divočejší země. Jak jsem už řekl, můžeme se ale dostat do pozice Německa, které by samo o sobě mělo silnější měnu, ale jako člen eurozóny si užívá levnější měnu, což pomáhá jeho firmám.

Navíc si Německo půjčuje levněji než například Itálie, přitom se stále jedná o jednu měnu. Takže německým podnikatelům se podniká mnohem lépe než italským odkázaným na italské banky. Jen pro zajímavost, Německo na konci roku 2023 platilo věřitelům za desetileté dluhopisy úrok ve výši dvou procent, kdežto Itálie musela přitlačit a její ekonomika bojuje s úroky 3,70 procenta. Kdo se má nakonec lépe? Opravdu platí Němci Italům, nebo je to naopak?

Zastánci eura tvrdí, že euro je jen měna, že z nás Řecko, ale ani Německo neudělá, že důležitější je výkon ekonomiky, zadlužení a další makroekonomické parametry. Tedy že jde jen o technický nástroj. Jak to vidíte vy?

Řekl bych to asi takto. Vstup do eura je z dlouhodobého hlediska spíš jen technická změna a určitě jednou nastane a bude to pro nás výhodné. Na druhou stranu za posledních deset let se stala česká koruna mnohokrát nástrojem, který Česká národní banka použila. A to by v případě vstupu do eurozóny nemohla. Je pak na názoru každého, jestli byly kroky ČNB správné a zda české ekonomice pomohly.

Kdy podle vás bude vstup do eurozóny pro nás výhodný?

Ačkoliv vidím ve vstupu do eurozóny mnoho zádrhelů, jsem nakonec pro přijetí eura, ale ne bezhlavě, ale ve správnou dobu a za správnou cenu. A pravý okamžik ještě nenastal. Tipuji, že otázka přijetí eura není zatím nijak politicky významná, takže máme asi tak minimálně ještě pět let klid.