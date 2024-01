Loňský rok potvrdil, že investice do podílových fondů mají smysl

To znamená, že prostřednictvím pasivního investování do podílových fondů investoři loni nejenom ochránili své úspory před inflací, ale i je o 7,3 procenta zhodnotili. To je jistě dobrá zpráva.

Na druhou stranu je třeba uvést, že investice do podílových fondů nemusí být každý rok jen zisková. Jsou roky, kdy podílové fondy skončí společně s finančními trhy v minusu. A právě proto odborníci doporučují, aby ti, kteří chtějí investovat do podílových fondů, do nich investovali dlouhodobě.

„I proto bych doporučila začít investovat již v mladém věku. Budete tak mít dostatek času na skutečné zhodnocení, postupné získávání výnosů a vyrovnání případných výkyvů nebo propadů akciových trhů,“ říká portfolia manažerka společnosti Amundi Markéta Jelínková.

Začínajícím investorům nebo prostě těm, které dění na finančních trzích moc nezajímá, doporučuje, pokud si třeba už spoří na penzi v penzijních fondech, právě podílové fondy. Ty si sice za správu investovaných peněz účtují poplatky, ale na druhé straně lidem, kteří nechtějí nechat ležet ladem své volné peníze, nabízejí kompletní servis. Je to jako jízda v taxi, člověk jede, ale nemusí řídit, ale řidiči zaplatí za to, že ho sveze.

„Stejně jako chodíme k lékaři nebo využíváme služby právníka, protože jde o věci, se kterými si sami nedokážeme poradit, využíváme podílové fondy, když jde investování na finančních trzích mimo náš zájem,“ vysvětluje Jelínková.

Investovat se dá i po malých částkách

Podle aktuálního průzkumu Amundi v Česku investuje každý pátý Čech. V zemích, kde mají investice ať už prostřednictvím podílových, nebo penzijních fondů více ukotvenou tradici, investuje prakticky každý, kdo si to může dovolit. Otázka zní, kolik lidí si investování může dovolit v Česku.

Zmiňovaný průzkum zjistil, že 80 procent Čechů každý měsíc něco ušetří ze svých příjmů. V průměru je to 6 700 korun. Ne každý z nich ale své úspory investuje na finančních trzích. Důvodů, proč stále mnoho Čechů odmítá investování na finančních trzích, je více. Jedním z nich je například to, že zhruba třetině Čechů zbude na konci měsíce částka do dvou tisíc korun. Necelá čtvrtina Čechů pak ušetří mezi 2 až 5 tisíci a jen 12 procent uspoří více než 15 tisíc korun.

„Dnes už si ale skoro každý může dávat stranou pár stokorun měsíčně na investice. I když univerzálním doporučením je rozmezí 10 až 20 procent z pravidelného příjmu. Vyplatí se to, protože pokud tyto peníze bude investovat uvážlivě, hodnota portfolia poroste,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Zároveň upozorňuje, že lidé v produktivním věku jsou schopni odkládat stranou nejvyšší částky ze svých příjmů. A mimo produktivní věk je spíše dobré přemýšlet o tom, jak peníze z fondu čerpat. I tady ale platí určitá pravidla. Peníze z fondů se vyplatí vybrat v momentě, kdy trhy rostou, a ne když klesají.

Důvod spočívá v hodnotě investičních aktiv. Když jsou trhy nahoře, dostaneme z fondu více peněz, když jsou trhy naopak dole, dostaneme peněz méně. Peníze do fondů se tak vyplatí investovat v době, kdy trhy klesají, a ne, když jsou na vrcholu. To proto, že když jsou trhy nahoře, nakupujeme draze a když jsou dole, nakupujeme levně.

„Toto však platí zejména pro ty, kdo do fondů investují naráz větší obnosy. V případě malých a třeba pravidelných investic nezáleží na tom, kdy začneme investovat. V tomto případě je důležité hlavně začít a s investováním vydržet,“ říká Vladimír Weiss.

Investovaní je koníček

Co se týče investic do podílových fondů, v praxi často zaznívá od těch, kteří do fondů investovali, věta: „Z fondů jsem nakonec dostal zhruba to, co jsem do nich dal.“ Ne vždy to ale musí být pravda. A možná, že ani to nemusí být s ohledem na inflaci nakonec špatný výsledek.

Podle odborníků výnos podílových fondů, které z velké většiny kopírují dění na finančních trzích, neovlivňuje pouze tento vývoj, ale i zmíněné poplatky. A jedno z investorských rčení v případě podílových fondů zní, že výnos investora se rovná obnosu, který fondu nezaplatil na poplatcích. To znamená, že je třeba vždy zohlednit poplatkovou politiku daného fondu. Jsou tu ale i další podmínky, které musí investor splnit, aby uspěl.

„Do podílových fondů by lidé měli investovat zejména s dlouhodobou strategií, deset a více let. A úspěšné investování potřebuje tři základní atributy: správnou strategii, čas a udržet emoce na uzdě. Což platí zejména v časech, kdy finanční trhy zažívají propady a snižuje se hodnota zainvestovaných peněz. Po rocích propadu totiž pak přijdou roky lepší, kdy se hodnota zainvestovaných peněz opět vyrovná, nebo stoupne,“ vysvětluje Vladimír Weiss.

S příchodem nových technologií, které v posledních letech rozšířily možnosti zájemců o investování, by se mohlo zdát, že podílové fondy ztrácejí na atraktivitě. Lidé dnes mohou sami pomocí mobilních aplikací běžně investovat do čeho chtějí. Mohou si například i sami skládat portfolia a kdykoli je měnit. Případně mohou spekulovat na růsty a poklesy cen na finančních trzích. To ale není pro každého.

Co tedy zbývá většině lidí, kteří mají volné prostředky, hledají příležitosti, jak je ochránit před inflací a třeba je i zhodnotit a nic lepšího, jak naložit s penězi, než je investovat, je zrovna nenapadá? Podle odborníků jsou to podílové fondy, které mimochodem letos slaví sto let své existence, kdy odstartoval svou vůbec první otevřený fondu Massachusets Investors Trust of Boston v USA. Už to, že tento fond úspěšně funguje dodnes, určitě není jen náhoda.