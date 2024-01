Češi si podle průzkumu přejí žít do 93 let. Je to u nás reálné?

Kdo by nechtěl žít dlouho a užít si penzi. Průměrný Čech by si přál žít do 93 let. Vyplývá to průzkumu NN pojišťovny, který proběhl mezi Česku i v dalších deseti zemích světa mezi lidmi ve věku 18 až 79 let. Je ale možné dožívat se u nás běžně tak vysokého věku?