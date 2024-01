KVÍZ: Tyto základy finanční gramotnosti by mělo znát každé dítě. Znáte je i vy?

Polovina rodičů vysvětluje svým dětem, jak funguje domácí rozpočet a jak si spořit. Zhruba dva z pěti rodičů potomky učí, jak se nedostat do dluhů nebo jak nenaletět podvodníkům. Tím však finanční výchova v rodinách prakticky končí. I to vyplynulo z průzkumu investiční platformy Fondee a podle její zakladatelky je to málo.

„Pokud někdo spoléhá, že se děti finanční gramotnost naučí ve škole, plete se a riskuje, že na to jeho ratolest v budoucnu doplatí,“ říká Eva Hlavsová a dodává, že sice nikdy není pozdě začít s finančním vzděláváním – ale je dobré začít co nejdříve.

Děti by podle ní postupně měly pochopit hodnotu peněz, rozdíl mezi úsporami a investicemi, co znamená inflace, kdy má smysl si půjčovat a jak na bezpečnost. Důležité ale je, být pro své potomky dobrým vzorem

„Děti se hlavně v nízkém věku učí o světě pozorováním rodičů a oblast peněz není výjimkou. Dobré návyky je třeba předávat a upevňovat dlouhodobě,“ říká Eva Hlavsová.

Vzdělávání dětí navíc můžete využít k revizi, jak s penězi nakládáte sami. Zamyslete se, jak a jestli vůbec o penězích doma mluvíte nebo jaké máte jako rodina finanční návyky. Máte adekvátní finanční rezervu? Zhodnocujete své peníze? Možná vám náš kvíz napoví, co můžete zlepšit.