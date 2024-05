Daň z nemovitých věcí nabobtnala, lhůta pro zaplacení se blíží

Kvůli vládnímu konsolidačnímu balíčku si vlastníci bytů, rodinných domů, garáží i pozemků připlatí o 80 procent u všech základních sazeb daně. Jedním z důvodů, proč legislativci umožnili takto významné navýšení daně z nemovitých věcí je skutečnost, že v České republice v porovnávaní s většinou států Evropské unie a OECD je tato daň výrazně nižší.

Kromě toho řada obcí současně zdražila daň místním koeficientem v rozmezí 1,1– 5,0, kterým se násobí základní sazba stanovená podle počtu obyvatel. Daň z nemovitých věcí tak mnohým poplatníkům nabobtnala na 3 až 4násobek částky daně předchozího roku.

Jak postupovat, když je vám výměr daně nejasný nebo k němu máte výhrady? „Pokud poplatník s výší stanovené daně nesouhlasí, může se proti jejímu vyměření odvolat, a to standardně ve lhůtě do 30 dní ode dne doručení,“ vysvětluje Petr Koubovský, daňový poradce z kanceláře Rödl & Partner.

Podle daňového poradce je tak třeba učinit u správce daně, který napadené rozhodnutí vydal, přičemž odvolání nemá odkladný účinek. „Nejdříve bych nicméně doporučoval se s místně příslušným správcem daně spojit a případný nesoulad si s ním v dobrém úmyslu vyjasnit. Často totiž může jít o banální věc, která se rychle vysvětlí či napraví,“ dodává Koubovský.

Vedle navýšení základních sazeb daně vidí Koubovský největší změny v nové definici stavebního pozemku a zpevněné plochy pozemků, v posouzení garáží a rekreačních objektů a ve výkladu ustanovení, podle kterých může být nemovitost od daně osvobozena.

Informace už nejen prostřednictvím složenky

Finanční správa zahájila rozesílání informací pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2024 už v dubnu. Pokud vám složenka s vyměřenou daní z nemovitých věcí ještě do poštovní schránky nedorazila, měla by přijít podle informací Finanční správy nejpozději do pátku 24. května 2024.

„Poplatníci daně z nemovitých věcí nedostávají složenky najednou. Pořadí záleží na tom, v jakých lokalitách nemovitosti máte. Pokud vlastníte nemovitosti spadající pod vícero finančních úřadů, dostanete složenku do schránky mezi posledními. Jestliže nebudete mít ve schránce složenku ani ke konci května, kontaktujte územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu. Tak zjistíte přesnou výši daně, kterou máte zaplatit,“ doporučuje daňový poradce Michal Jelínek, partner V4 Group.

Od loňského roku to ale není jediný způsob, jak se dozvědět, kolik máte platit. Poplatníkům, kteří mají datovou schránku nebo jim byla zřízena ze zákona, již správce daně neposílá složenku, ale informace k dani najdou v datové schránce. Další možností je uhradit daň prostřednictvím služby SIPO. O tuto variantu bylo nutné požádat do 31. ledna 2024.

Těm, kdo se do 15. března 2024 přihlásili k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, byly všechny potřebné informace k placení daně doručeny do jejich e-mailové schránky. „Počet poplatníků preferujících zasílání platebních údajů e-mailem každoročně narůstá tempem zhruba 150 až 200 tisíc ročně a letos předpokládáme, že pokoříme hranici jednoho milionu. Díky nahrazování složenek e-mailem stát uspoří ročně miliony korun za poštovné,“ říká Simona Hornochová, generální ředitelka finanční správy.

Jak zaplatit vyměřenou daň

Povinnost zaplatit daň z nemovitých věcí se vztahuje na každého, kdo vlastní nemovitý majetek, to je většinou na majitele pozemků a staveb, ale i bytových či nebytových jednotek. Daň do 5 000 korun se platí jednorázově do 31. května 2024. V případě, že je vyšší než 5 000 korun, je splatná ve dvou termínech. A to do 31. května a do 30. listopadu 2024, nebo ji lze uhradit najednou v prvé z uvedených lhůt.

Úhrada je možná bankovním převodem, přes QR kód, zpoplatněnou složenkou nebo prostřednictvím SIPO. „Nejpohodlnějším způsobem, jak daň zaplatit, je prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební údaje na složence, v e-mailu či datové zprávě obsahují také QR kód, po jehož načtení se vyplní potřebné údaje,“ doporučuje Hornochová.

V případě, že neuhradíte daň do čtvrtého dne po splatnosti, správce daně vám vyměří úroky z prodlení. Ty se vypočítávají podle aktuální repo sazby ČNB, která činí 5,25 procenta s navýšením o 8 procent. Úrok s prodlení tedy aktuálně činí 13,25 procenta. Úroky z prodlení se však nevyměřují, pokud jejich výše nepřekročí 1 000 korun.