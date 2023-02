Neplatná, poškozená, nebo milionová? Zkontrolujte si bankovky v peněžence

Češi jsou inovacím otevření. Počet lidí využívajících chytré způsoby placení rok od roku roste. Jak ale vyplynulo z nedávného průzkumu České bankovní asociace (ČBA), hotovosti se vzdát nechceme. Čtvrtina respondentů si sice myslí, že by jim zrušení hotových peněz zjednodušilo život, většina (a to dvě třetiny) zastává názor, že by případné zrušení bankovek a mincí vnímala jako omezení osobní svobody.

Ke konci loňského roku bylo v oběhu přes pět set milionů kusů bankovek. V počtu vedou dvoutisícovky, nejméně je mezi lidmi bankovek v nominální hodnotě 5 000 Kč.