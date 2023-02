Známe nejlepší finanční produkty roku. Má je MONETA, Trinity, NEY a ČS

ilustrační snímek

Přinášíme výsledky 12. ročníku soutěže Finanční produkt roku 2022, ve které analytici společnosti Scott & Rose na webu Finparáda.cz každoročně hodnotí nejlepší bankovní produkty roku.

„Výsledné hodnocení je odborné a nezávislé. Naše soutěž vychází z online žebříčků nejlepších finančních produktů, které naši analytici pravidelně hodnotí během kalendářního roku a zároveň sledují, k jakým změnám dochází. Podkladem pro hodnocení jsou statisíce datových položek, které v průběhu roku pravidelně zpracováváme,“ říká Michal Mošnička, ředitel společnosti Scott & Rose.

Ve 12. ročníku soutěže se objevily tradičně čtyři sledované kategorie: běžné bankovní účty, spořicí účty, neúčelové osobní úvěry a hypotéky. V každé kategorii byly i letos vyhlášeny tři nejlepší produkty, přičemž v kategorii spořicích účtů odborníci hodnotili nabídky se spořením v pásmech do 300 tisíc korun, 300 až 600 tisíc a nad 600 tisíc korun.

Hodnoceny byly i produkty v dalších osmi kategoriích, a to nejen bank, ale i pojišťoven a družstevních záložen. Veřejnost pak měla příležitost přidělit hodnocení bankovním produktům, které považují za nejlepší. Z tohoto laického hodnocení, kterého se zúčastnilo 15 tisíc lidí, byly uděleny ceny veřejnosti.

Nejlepší finanční produkty za rok 2022 ve čtyřech kategoriích:

Kategorie Bankovní osobní účty

„Hlavním kritériem při sestavování žebříčku nejlepších osobních běžných účtů jsou náklady na využívání účtu modelovým klientem, dále komplexnost nabídky u daného účtu či balíčku služeb a zároveň úroveň přímého bankovnictví včetně srozumitelnosti ceníku a internetových stránek,“ říká Valerie Koubová, analytička společnosti Scott & Rose.

Finančním produktem roku v oblasti bankovních osobních účtů pro rok 2022 se stává Moneta Money Bank s Běžným účtem Tom Plus, druhé místo patří Raiffeisenbank a jejímu Chytrému účtu a na třetí příčce se umístila Komerční banka a MůjÚčet Plus.

Pořadí v kategorii:

MONETA Money Bank – běžný účet Tom Plus Raiffeisenbank – CHYTRÝ účet Komerční banka – MůjÚčet Plus

Hodnocení vítězů odborníky:

Běžný účet Tom Plus je vedený zdarma včetně běžných bankovních operací a okamžitých plateb jsou zdarma. Zdarma jsou i veškeré výběry z bankomatů, a to včetně cizích bankomatů v tuzemsku i v zahraničí. Sjednání účtu je online, placení je umožněno pomocí všech dostupných „chytrých“ metod, tj. Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay. Mobilní bankovnictví Smart Banka od MONETA Money Bank patří podle analýzy Scott & Rose k nejlepším, a to jak v počtu nabízených funkcionalit, tak i dalších sledovaných oblastí, které u aplikací dlouhodobě sledujeme. Tom účet Plus není úročen.

Chytrý účet od Raiffeisenbank je veden zcela zdarma, a to včetně příchozích i odchozích plateb. Výběry z bankomatů v Česku i zahraničí jsou bez poplatku. Internetové a mobilní bankovnictví je podle analýzy Scott & Rose hodnoceno nadprůměrně včetně klientské přívětivosti aplikace, kde u vybraných funkcionalit sledují analytici počet prokliků a čas potřebný k získání funkce nebo služby. Platby lze uskutečnit pomocí služeb Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay a vlastní aplikace RaiPay. Úroková sazba na Chytrém účtu je nulová.

MůjÚčet Plus o Komerční banky je v současné době nabízen na jeden rok zdarma (standardní měsíční cena 39 Kč). Veškeré elektronické platby jsou zdarma, stejně jako výběry z vlastní sítě bankomatů a z bankomatů Air Bank, MONETA Money Bank a UniCredit Bank. Výběry z ostatních bankomatů v ČR a v zahraničí jsou 2x měsíčně zdarma, poté je účtován poplatek 39 Kč. Mobilní banka patří podle analýzy Scott & Rose k nadprůměrně hodnoceným mobilním aplikacím na trhu. Placení je umožněno pomocí Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay. Stejně jako většina běžných účtů má nulovou úrokovou sazbu.

Cenu veřejnosti získala Fio banka za produkt Fio osobní účet. Tento bankovní účet získal nejlepší poměr počtu hodnocení laické veřejnosti a průměrné odborné známky, která vychází z pětistupňové škály.

Výsledky v kategorii spořicích účtů najdete v dalším listu.