Situace ze života: o bankovním účtu nevěděli, zjistili to náhodou

Banky s ohledem na zachování bankovního tajemství nemohou sdělovat informace o bankovních účtech a jejich majitelích komukoliv. Součinnost poskytují v případě dědického řízení notářům a před ukončením dědického řízení také správci pozůstalosti.

Dědicové pak musejí prokázat, že účet nebo jiný bankovní produkt zdědili. Ještě složitější je, když se na bankovní účet přijde až po ukončení dědického řízení.

Případy ojedinělé i časté

Příkladem jsou příbuzní, kteří zjistili, že zemřelý měl v určité bance účet. Zjistili to náhodou a až po ukončení dědického řízení. Podle jejich vyjádření jim banka odmítla existenci účtu potvrdit. Případy, jako je tento, se stávají, podle bank jsou ojedinělé. V takové situaci je řešením obnovení dědického řízení.

Mnohem častěji se stává, že bankovní účet má svého majitele, ten však k němu nepřidá disponenta. Tedy například manželku či manžela, kteří by s účtem mohli rovněž nakládat. Když majitel takového účtu náhle zemře, nastává problém. Životní situace pozůstalých se může zkomplikovat.

Z účtu sice odcházejí nastavené trvalé příkazy, aby nedošlo k dluhům a nedoplatkům. Jakmile však banka zjistí, že majitel účtu již nežije, zablokuje k němu přístup a zruší platební kartu zemřelého, aby nedošlo ke zneužití. A co když manžel či manželka stihne před zablokováním vybrat z bankovního účtu zemřelého peníze, protože zná PIN ke kartě?

„Okamžikem smrti zůstavitele se majetek včetně peněz stává předmětem pozůstalostního řízení a o vlastnických právech k němu na základě zákona a závěti rozhodne přidělený notář. Jakékoliv neoprávněné nakládání s majetkem v rámci řízení je tedy protizákonné a trestné, dít se může jen v souvislosti se správou pozůstalosti,“ upozorňuje Radim Neubauer, prezident Notářské komory.

Ustanovit disponenta účtu má význam

Přidat disponenta k účtu a předejít podobným situacím je přitom snadné. Některé banky to umožňují přímo v internetovém bankovnictví, u dalších stačí společně zajít na pobočku, kde vlastník účtu a disponent podepíší potřebné dokumenty.

Zda se zvyšuje zájem Čechů, aby ke svému běžnému účtu v bance zajistili přístup i někomu blízkému, nejčastěji někomu z rodiny, není zcela jednoznačné.

Některé banky hlásí rostoucí zájem, další registrují setrvalý stav, jiné zaznamenávají jen občasné výkyvy. Čas věnovaný takovému kroku je však rozhodně praktický. Doba je složitá, životní náklady rostou, nastavení trvalých příkazů není stabilní a je potřeba je častěji upravovat, než tomu bylo dříve. Přístup k účtu může zkomplikovat i zdravotní stav jeho majitele…

Jak zařídit, aby měl účet disponenta Air Bank: Pro přidání dospělého disponenta není zapotřebí chodit na pobočku, přidat disponenta ke svému účtu mohou klienti jednoduše ve svém internetovém bankovnictví.

Pro přidání dospělého disponenta není zapotřebí chodit na pobočku, přidat disponenta ke svému účtu mohou klienti jednoduše ve svém internetovém bankovnictví. Banka CREDITAS: Na pobočce je nutná společná návštěva vlastníka účtu i disponenta, kdy oba podepisují tzv. dispoziční oprávnění. Další variantou je, že se majitel účtu/disponent může dostavit na pobočku s úředně ověřenou plnou mocí od disponenta/majitele účtu, ve které je konkrétně specifikováno, o jaké dispozice se jedná, k jakému účtu a v jakém rozsahu.

Na pobočce je nutná společná návštěva vlastníka účtu i disponenta, kdy oba podepisují tzv. dispoziční oprávnění. Další variantou je, že se majitel účtu/disponent může dostavit na pobočku s úředně ověřenou plnou mocí od disponenta/majitele účtu, ve které je konkrétně specifikováno, o jaké dispozice se jedná, k jakému účtu a v jakém rozsahu. Česká spořitelna: Pro zřízení dispozičního práva je potřeba, aby se na pobočku dostavil jak majitel účtu, tak i požadovaná disponující osoba.

Pro zřízení dispozičního práva je potřeba, aby se na pobočku dostavil jak majitel účtu, tak i požadovaná disponující osoba. ČSOB/Poštovní spořitelna: Disponentské právo je možné udělit na pobočce. Společná návštěva není nutná, pokud má disponent vzor podpisu nebo přihlašovací údaje do elektronického bankovnictví, tak stačí návštěva majitele účtu. Ten pak zřídí dispoziční právo pro disponenta.. Společná návštěva není nutná, pokud má disponent vzor podpisu nebo přihlašovací údaje do elektronického bankovnictví, tak stačí návštěva majitele účtu. Ten pak zřídí dispoziční právo pro disponenta.

Disponentské právo je možné udělit na pobočce. Společná návštěva není nutná, pokud má disponent vzor podpisu nebo přihlašovací údaje do elektronického bankovnictví, tak stačí návštěva majitele účtu. Ten pak zřídí dispoziční právo pro disponenta.. Společná návštěva není nutná, pokud má disponent vzor podpisu nebo přihlašovací údaje do elektronického bankovnictví, tak stačí návštěva majitele účtu. Ten pak zřídí dispoziční právo pro disponenta. Fio banka: Nutná prvotní návštěva obou na pobočce, v případě, že budoucí disponent není klientem a není u Fio banky zaevidovaný. S plnou mocí pak může přijít pouze zmocněná osoba. Pokud ale osoba, které chce majitel účtu udělit disponentská práva, má účet v této bance, lze vyřídit v internetovém bankovnictví.

Nutná prvotní návštěva obou na pobočce, v případě, že budoucí disponent není klientem a není u Fio banky zaevidovaný. S plnou mocí pak může přijít pouze zmocněná osoba. Pokud ale osoba, které chce majitel účtu udělit disponentská práva, má účet v této bance, lze vyřídit v internetovém bankovnictví. Komerční banka: Je k tomu nutná společná osobní návštěva vlastníka i disponenta na pobočce.

Je k tomu nutná společná osobní návštěva vlastníka i disponenta na pobočce. MAX Banka : Přidat disponenta ke svému účtu mohou klienti jednoduše ve svém internetovém bankovnictví, případně je možná osobní návštěva majitele účtu a disponenta na pobočce banky.

: Přidat disponenta ke svému účtu mohou klienti jednoduše ve svém internetovém bankovnictví, případně je možná osobní návštěva majitele účtu a disponenta na pobočce banky. mBank: V případě ustanovení disponenta je nutná návštěva majitele a disponenta na pobočce a odepsat zmocnění a ověření identifikačních dokumentů.

V případě ustanovení disponenta je nutná návštěva majitele a disponenta na pobočce a odepsat zmocnění a ověření identifikačních dokumentů. MONETA Money Bank:. Je k tomu nutná společná návštěva vlastníka i disponenta na pobočce, disponent musí být identifikován.

Notáři nemají povinnost oslovit všechny banky

Kdo chce před svými příbuznými tajit existenci svých účtů, může k tomu mít nejrůznější důvody. Představa dědiců, že je povinností notářů obeslat všechny banky, aby takové utajené účty zjistili, je však mylná.

„Zákon takovou povinnost nestanoví. Bank, ale i například pojišťoven, které se také mohou po smrti svého klienta dostat do situace, kdy se řeší další osud jeho financí, je v České republice zhruba padesát. Není proto možné v rámci pozůstalostních řízení čekat na písemnou odpověď každé jedné z nich, protože by to jednotlivá řízení neúměrně protahovalo,“ říká prezident Notářské komory.

Nicméně Notářská komora České republiky začala spolupracovat s Českou bankovní asociací, což by mělo při zjišťování financí zemřelého pomoci. „Podaří-li se tato spolupráce, mělo by to urychlit řízení i v případech, kdy pozůstalí potřebné informace o bankovních účtech zemřelého nemají,“ dodává notář.

Mít finance pod kontrolou je základ

Kdo chce mít ve financích jasno a tuto informaci předat svým nejbližším, vyplatí se udělat čas od času vlastní inventuru.

„Dobrou cestou je, aby v nějakém dokumentu bylo uvedeno, kde se určitý majetek nachází, pokud není evidován ve veřejných seznamech. Toto je třeba mít na paměti zejména u majetku v zahraničí či u digitálního dědictví, kde je zpravidla ale nutno disponovat i přístupovými údaji,“ doporučuje notář.

Pokud takový soupis neexistuje, je nutné dohledat a přinést notáři smlouvy o vedení účtu, uzavřené pojistky a platební karty. „Na jejich základě notář kontaktuje konkrétní banky a další instituce. Manželovi či partnerovi tedy raději sdělte, u které banky máte účet, případně také, zda vlastníte akcie, investiční kovy či kryptoměnu,“ radí Neubauer.

Každopádně dobré je donést notáři co nejvíce dokumentů, které mohou pomoci k dohledání financí. Doba řízení při neznalosti finanční situace není obvykle delší, protože notář všechny licencované bankovní instituce neoslovuje. „Co může opravdu protáhnout pozůstalostí řízení, jsou například přeshraniční vztahy zemřelého, spory mezi dědici a také případy, kdy některý z dědiců je nezletilý či má omezenou svéprávnost,“ poznamenává notář.

Pokud se po ukončení dědického řízení náhodou zjistí, že zemřelý měl v určité bance další běžný účet a na něm určitou částku, otvírá se řízení znovu. „Vlastnická práva k nově nalezenému majetku dědic nebo dědicové získají obvykle během několika týdnů až měsíců,“ uzavírá Neubauer.