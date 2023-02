Víte už, jak velkou penzi od státu dostanete? Aplikace IDA to spočítá

Aplikaci využila například paní Pavla spolu se svým manželem.

„Zjistila jsem, že bych aktuálně dostala od státu podprůměrnou starobní penzi. Můj muž by měl důchod o čtyři tisíce vyšší a získal by naopak nadprůměrný důchod. Oba máme ale rozdílnou pracovní historii, manžel je po celou dobu v pracovním poměru jako zaměstnanec. Já jsem byla zaměstnaná jen po část své kariéry a v určitém období jsem byla i bez práce. Pokud se v důchodových pravidlech nic nezmění, tak doufám, že díky dalším výdělkům získám od státu přece jen vyšší důchod,“ říká paní Pavla, které do dosažení důchodového věku zbývá šest let.

Internetová důchodová aplikace, zkráceně nazvaná IDA, začala u nás fungovat v červenci 2021. „Aplikací jsme reagovali na poměrně velkou poptávku lidí v produktivním věku, kteří se zajímají o své důchodové nároky s dostatečným předstihem,“ říká František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení.

Na vývoji služby se podílel tým složený z více než 20 odborníků a jak se potvrdilo, byla to dobrá investice. Aplikace už zaznamenala přes jeden milion přihlášení. Unikátnost Informativní důchodové aplikace ocenila i odborná porota v prestižní soutěži IT Projekt roku. Poprvé v historii dostali čeští občané šanci získat online aktuální informace o svém důchodu. A to jen na pár kliknutí a navíc kdykoliv během svého produktivního věku.

Díky aplikaci si každý může zjistit, jaký je aktuální odhad jeho starobní penze, kdy půjde do důchodu, jaké údaje mu v evidenci chybí, kolik let pojištění do penze zbývá a další informace.

„IDA je také samozřejmě průběžně aktualizována a upravována tak, aby poskytnuté informace co nejvíce odpovídaly skutečnosti. Proto v ní je například nově zahrnuta i možnost doplnit počet vychovaných dětí, a to i v případě mužů, aby v orientační výši důchodu bylo zohledněno i výchovné, tedy 500 korun za každé vychované dítě,“ poznamenává František Boháček.

Stačí mít rok pojištění a věk alespoň 19 let

Pokud jste aplikaci IDA ještě nevyzkoušeli, má smysl tak učinit. „Používání je bezpečné. Do aplikace IDA se může přihlásit každý buď přes elektronickou identitu či datovou schránku. IDA je určena každému pojištěnci, který dosáhl alespoň 19 let a zároveň získal alespoň jeden rok placeného pojištění,“ přibližuje Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ.

Díky skutečným datům z evidence ČSSZ lze získat informace, které jsou maximálně reálné. Jednoduše si zkontrolujete započtené doby důchodového pojištění, a pokud některé údaje chybí, pro výpočet vašeho aktuálního odhadu důchodu je upravíte či doplníte.

Aktuální odhad starobní penze pak můžete porovnat se současnými důchody. Průměrná starobní penze nyní podle posledních údajů dosazuje 18 061 korun.

Starobní důchody v Česku – průměrná výše „sólo“ důchodu V Kč Starobní důchody Předčasné důchody Průměrná výše 18 061 16 245 muži 19 755 17 866 ženy 16 484 14 760 zdroj: ČSSZ, údaje k 31. prosinci 2022

Z čeho se skládá starobní penze

Starobní důchod se skládá se základní a procentní výměry. Základní výměra všech penzí je pro každého důchodce stejná, aktuálně činí 4 040 korun. Procentní výměra je zásluhou částí penze a její výše je individuální.

Co je to základní výměra důchodu: Základní výměra důchodu je pevně stanovená část důchodu, stejná pro všechny důchodce. Základní výměru důchodu neovlivňuje délka doby pojištění ani výše výdělku.

Co je to procentní výměra důchodu: Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění a platí, že čím jsou vyšší příjmy v rozhodném období a delší získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní výměra důchodu. Minimální zákonem zaručená výše procentní výměry důchodu činí 770 korun měsíčně.

Pro nárok na starobní důchod je potřeba splnit dvě podmínky: