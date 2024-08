Bratři zkoušeli i jiné profese, postupně ale převzali otcovu firmu

To je případ i české firmy dovážející mořské ryby. „Covidová opatření zásadně změnila chování domácností. Lidé plnili mrazáky, a to i našimi produkty. I díky tomu jsme se jako značka stali známější,“ popisuje Martin Prokop – starší z dvojice bratrů, kteří pod značkou Mylord a Mylord Premium dovážejí do Česka mražené ryby a mořské plody. Jeho mladší bratr Michal dodává: „Mražené potraviny obecně byly najednou in, lidé se více stravovali doma. Rybu přitom připravíte během několika málo minut. A jde o jídlo zdravé, málo tučné, nenáročné na trávení, bohaté na omega 3 mastné kyseliny, bílkoviny.“

Krize a dovoz z Číny

Firma Euro Frigo Praha, pod niž zmíněné značky spadají, patří v Česku mezi nejvýznamnější dodavatele mražených ryb a mořských plodů. A působí i na slovenském a maďarském trhu. Ročně přiveze a zpracuje přibližně tři tisíce tun surovin. Má již více než třicetiletou tradici, v roce 1991 ji založil Vladimír Prokop, otec Michala a Martina.

Covid přitom zdaleka nebyla jediná složitá etapa v historii firmy, i když jiné události, kterým v průběhu let čelila, znají bratři spíš z vyprávění. „Některé okamžiky byly hodně stresové, objevovaly se i úvahy, zda firmu dál držet, nebo ji zavřít. To se určitě týkalo let 2008 až 2010, kdy zesílil tlak řetězců na co nejnižší ceny, a velká konkurence levných výrobků z Číny,“ vypráví Martin Prokop.

Podle něj ale řetězce s odstupem samy zjistily, že to byl špatný krok, a firma toto těžké období ustála. „Podbízet se cenou nebývá dobrá cesta. V první fázi sice mohl levnější produkt přilákat nové zákazníky, ale neudržel si je kvůli nízké kvalitě. Český spotřebitel je sice cenově hodně senzitivní, ale nám se zatím vždycky vyplatilo držet kvalitu i na úkor ceny. Aby zákazník věděl, že pokud se k nám vrátí, nebude nemile překvapen. Jako obchodník totiž zákazníka těžko získáváte, ale ztratit ho můžete velmi snadno. Přimět ho vrátit se je pak extrémně náročné,“ dodává starší z bratrů.

Nižší marže jako investice

Zásadní boj o ceny vedla firma opět právě v období covidu. I tam se vyplatilo uvažovat v dlouhodobějším horizontu. „Náklady náhle vylétly raketově nahoru, ať už jde o námořní dopravu, nebo ceny vstupů, hlavně surovin. Byly to desítky, ne-li stovky procent. To s sebou neslo nová vyjednávání se zákazníky o cenách, což je vždy časově náročný proces, který se projeví v hospodaření firmy. Zásadně jsme tehdy ubírali z naší marže, abychom cenu udrželi co nejvíce stabilní. To se nám po pandemických letech pozitivně propsalo do prodejů. Lidi se navíc podařilo přesvědčit, že mražená ryba může být kvalitní,“ říká Martin Prokop.

Ještě tak před deseti lety totiž prý bojovali s předsudkem, že mražené ryby obsahují hodně přidané vody. „Kdysi to tak mohlo být a někteří výrobci to praktikují dodnes. My se ale zaměřujeme na ryby zamrazené přímo na moři. Pokud jde o největší díl našich prodejů, aljašskou tresku, ta je vykuchaná, vyfiletovaná, zpracovaná a zamrazená přímo na lodi – do dvou hodin od ulovení. Maso si tak uchovává maximální čerstvost i obsah prospěšných látek.“

Další metodou zpracování je tzv. double frozen, kdy je celá ryba sice zmrazená na lodi, ale je následně rozmrazena, zpracována a opět zamrazena do finálního výrobku. „Každé rozmrazení a další zmrazení snižuje kvalitu masa,“ vysvětluje Michal. Z toho důvodu se firma zaměřuje na výrobky pouze jednou zmrazené.

Majitelé na brigádě

Nejsložitější období firma úspěšně překonala, podnikání ale přináší stále nové výzvy. Aktuálně bratři bojují s nedostatkem lidí, který trápí české zaměstnavatele obecně. „Přitom bychom naopak potřebovali lidi nabírat, abychom byli schopni vyhovět novým poptávkám, které přicházejí,“ konstatuje Martin Prokop.

V Praze, odkud je řízen obchod, pracuje 13 lidí, a stabilní počty se tu zatím daří držet. Zpracování a balení finálních produktů Mylord pak probíhá ve výrobním závodě v Mikulově, kde pracuje 45 lidí.

„V současné době nás tíží právě výroba. Jsou zde zaměstnanci kmenoví i agenturní, a u těch bývá problém se spolehlivostí. Loni o Vánocích jsme dokonce s bratrem do výroby sami vyrazili, abychom pomohli zvládnout nápor a uspokojili poptávku,“ vzpomíná už s úsměvem Michal a pro úplnost dodává, že vlastní lidi má firma ještě v přímořských lokalitách, kde probíhá výlov, nebo na farmách, aby dohlíželi na kvalitu surovin.

Sníst 60 kg ryb ročně?

Co je pro obchodníky s dary moře výzva do budoucna? „Naučit Čechy jíst více ryb! “ odtuší bratři téměř současně. Michal Prokop nabízí i čísla: Průměrný Čech ročně zkonzumuje přibližně 6 kilogramů ryb či mořských plodů, proti tomu v Portugalsku je to desetinásobek. Dost pozadu jsme i za evropským průměrem, který je kolem 20 kilogramů. „Snažíme se spotřebiteli zjednodušit přípravu, jak jen to jde. Filé z aljašské tresky je bez kostí, na ty jsme u nás hákliví. Můžete ho tedy dát bez obav půlročnímu dítěti. Vše je rychlé na přípravu. Aktuálně jsou třeba oblíbené krevety, ty vyndáte z mrazáku, orestujete na pánvi s trochou česneku a do 10 minut je večeře hotová. Jde přitom o vysoce hodnotné jídlo,“ vypočítává Michal.

Obchod profituje i z toho, jak Češi cestují a ve světě poznávají nové věci, které si pak rádi připraví i doma. Tam už ale firma naráží na mantinely. „Máme určité portfolio, u něhož víme, že funguje, a nemůžeme si dovolit přivézt nějakou velkou exotiku a potom to vyhodit,“ vysvětluje Michal a bratr ho doplňuje: „V moři je přitom obrovské množství skvělých druhů a specializované firmy jsou schopné dovézt i exotičtější produkty, ale jedná se o malý objem, který má určitého zákazníka. “ V nabídce značky je tak kromě nejpopulárnější aljašské tresky losos obecný, divocí lososi gorbuša a keta, tuňák žlutoploutvý, mořská štika a krevety.

Sortiment, který prodávají, znají oba bratři do posledního detailu. Na pražské centrále místo obligátního chození na obědy totiž rybí produkty denně testují – nejen ty své, ale i konkurenční, sledují rozdíly a získávají prodejní argumenty pro své zákazníky. „Díky otcovu podnikání jsme zvyklí se takhle stravovat už odmala, máme to opravdu najedené,“ usmívá se Martin.

Výhody rodinné firmy

Co bude v budoucnu ovlivňovat obchod s rybami, nelze předvídat. Bratři Prokopovi věří, že v souladu s trendem zdravého životního stylu bude spotřeba ryb u nás stále stoupat. Hodlají k tomu přispět i novými produkty v podobě chlazených ryb či plodů moře. Jejich dovoz je v porovnání s mraženými výrobky náročnější, ale první kroky už mají za sebou, nyní pracují na rozšíření prodeje.

Na cestě k dílčím úspěchům přitom čerpají i z výhod rodinné firmy, mezi které patří společný cíl, vzájemná motivace a silná důvěra, v jejich případě i fakt, že rostli souběžně s firmou, a byť nepřímo, okoušeli, že podnikání má svá úskalí. K otci se připojili postupně. Michal, kterému byl v době založení firmy rok, přišel po studiích, asi před osmi lety. O tři roky starší Martin zpočátku odolával a budoval kariéru v bankovnictví v oblasti investic a přidal se v období po covidu. „Odmala jsme u otce viděli, co je to podnikání, že je náročné a přináší spoustu stresu, tak jsme sami zprvu zkoušeli jiné obory. Na druhou stranu je lákavé vstoupit do rodinného byznysu a pomáhat v něm,“ uvažuje Martin Prokop a Michal se přidává: „Ta firma nám přirostla k srdci, provází nás celý život. Bylo to asi přirozené…

Otec Vladimír dnes funguje spíše jako poradní hlas, jak jeho synové s úsměvem říkají – tichá dozorčí rada. Nenahraditelné jsou zejména jeho dlouholeté zkušenosti v obchodování s rybami, které sbíral už před sametovou revolucí jako zaměstnanec zahraničního obchodu pro vývoz a dovoz sladkovodních a mořských ryb. Právě díky předrevolučnímu působení v oboru vznikl nápad na založení vlastní firmy, jejíž osud má dnes v rukou.