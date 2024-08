Kolik přistane na výplatní pásce absolventům v prvním zaměstnání

Nástup do prvního zaměstnání je velký životní zlom pro většinu absolventů středních a vysokých škol. Někteří se rozhodli začít vydělávat již během prázdnin, mnozí ale nastupují do práce v září. Každý by měl ale znát, jaké daně se odvádějí v prvním zaměstnání, jak je to s daňovými slevami a povinným pojistným a kolik přesně přistane na výplatní pásce.