Rodiče darovali dům sestře. Měla nás vyplatit, nemá se k tomu. Na co máme nárok

Rodinný dům v jižních Čechách vlastní rodina pana Miroslava už skoro sto let, dědí se z generace na generaci. Jeho rodiče se rozhodli přepsat dům na Miroslavovu sestru Květu, zároveň jí však kladli za podmínku, aby svého bratra i sestru vyplatila.

Květa sepsala písemné potvrzení, že po smrti rodičů oba neobdarované sourozence vyplatí, a to ve výši podílu, na jaký by měli nárok v dědickém řízení. „Rodiče před rokem zemřeli a právě jsem se dozvěděl, že Květa dům prodala za pět milionů korun,“ říká čtenář iDNES.cz a ptá se: „Máme nějakou šanci se domoci toho, co sestra slíbila?“