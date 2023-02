Podpora až 23 tisíc i možná rekvalifikace. Co dělat, když jste přišli o práci

Podíl nezaměstnaných meziročně mírně vzrostl na 3,9 procenta, stále ale máme nejnižší míru nezaměstnanosti v celé Evropské unii. V lednu nezaměstnanost stoupá pravidelně, důvodem je, že se do evidence úřadu práce hlásí ve větší míře lidé, kterým na konci roku skončily termínované pracovní smlouvy a dohody nebo živnostníci, kteří přerušili své podnikání.

„O zprostředkování zaměstnání žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí například z oblasti maloobchodu a velkoobchodu, veřejné správy, obrany a sociálního zabezpečení, z oblasti inženýrského stavitelství, vzdělávání a z oblasti výroby potravinářských výrobků,“ říká mluvčí generálního ředitelství Úřadu práce ČR (ÚP ČR) Kateřina Beránková.

Ke konci ledna úřady práce evidovaly celkem 283 059 uchazečů o zaměstnání, z toho třetina pobírala podporu v nezaměstnanosti. Tu může úřad přiznat pouze v případě, že na ni žadateli vznikne nárok, tedy splní zákonem stanovené podmínky. Jednou z těch základních je získání doby důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců za poslední dva roky před zařazením do evidence.

Podpora, kolik a jak dlouho

Výše podpory se odvíjí od předchozího čistého příjmu, doba její výplaty záleží na věku klienta. U osob do 50 let je stanovena na 5 měsíců, od 50 do 55 let na 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců. V čase se postupně snižuje, první 2 měsíce činí 65 procent, další 2 měsíce 50 procent a po zbývající dobu 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

„Průměrně se podpora vyplácí 3 měsíce, tedy jen část doby, po kterou je nárok. V lednu uchazeči pobírali průměrně 9 273 Kč. Podporu v nezaměstnanosti do 4 500 Kč pobírala zhruba pětina, šlo zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR například po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti,“ uvádí generální ředitel generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

I výše podpory má svůj strop. Vypočítává se jako 58 procent z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku, letos se zvýšila a činí 22 798 korun. V lednu ji úřad vyplácel 844 uchazečům o zaměstnání.

Pokud jste se na úřadu registrovali vloni a dosáhli maximální podpory, nezvýší se vám. Rozhodující je totiž datum podání žádosti. A ještě jedno upozornění. Jestliže jste své poslední zaměstnání ukončili bez vážného důvodu, ať už sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí výše podpory v nezaměstnanosti jen 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku.

Úřad pomůže i se změnou profese

Dobrou zprávou je, že ze strany firem přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá poptávka je i po kvalifikovaných řemeslnících. S rozjezdem lyžařské sezony je zájem o zaměstnance v horských střediscích a cestovním ruchu, kuchaře, číšníky, pomocníky do kuchyně, recepční nebo třeba lyžařské instruktory.

Bezesporu jednou z cest, jak můžete zvýšit své šance na pracovní uplatnění, je změna nebo zvýšení stávající kvalifikace. I v tom vám může úřad práce pomoci.

„Úřad práce může plně nebo částečně financovat tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace (tedy ty, které si klienti zajišťují sami), nebo rekvalifikace pracovníků, jimž hrozí ztráta zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu části podnikatelských aktivit,“ vysvětluje mluvčí.

Během doby, kdy probíhá rekvalifikace plně zabezpečená ÚP ČR, pobírá uchazeč o zaměstnání 60 procent předchozího čistého měsíčního příjmu, maximálně 25 549 Kč měsíčně. Mezi nejčastěji realizované zabezpečované rekvalifikace patřily vloni kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, kurzy účetnictví a kurzy pro pracovníky v sociální oblasti.

Svůj kurz si také můžete najít sami. Váš požadavek posoudí odborná komise a pokud jej schválí, vystaví potvrzení o úhradě ceny rekvalifikace, tedy kurzovné včetně zkoušky. Během tří let může uhradit až 50 000 Kč. Proplacení je možné jen po dobu evidence ÚP ČR a u této rekvalifikace není vyplácena podpora v nezaměstnanosti.

Letos v lednu spustil Úřad práce ČR nabídku rekvalifikací a vzdělávacích kurzů online, postupně se plní konkrétními kurzy. „V případě rekvalifikace může ÚP ČR uhradit za klienta celou cenu kurzu. U vzdělávacího kurzu je stanovena minimální povinná spoluúčast ve výši 18 procent z celkové ceny kurzu, v obou případech úřad hradí nejvýše 50 000 Kč za poslední 3 roky,“ upřesňuje Kateřina Beránková.