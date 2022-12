Stavte se na osobním pro výpověď. Máme se bát masivního propouštění?

Anketa mezi personalisty Propouštění se zmiňuje jako jedna z nejrychlejších cest, jak optimalizovat náklady. Je to z mého pohledu až překvapivé. Zejména české firmy by je měly brát až jako poslední řešení svízelné situace. Jednak s sebou nese okamžité náklady v podobě odstupných, zároveň se mohou společnosti dostat do problémů, jakmile se za pár měsíců situace zlepší a budou zaměstnance potřebovat. Schopný manažer si dvakrát rozmyslí, než nechá odejít někoho, do koho investoval při zaučení a profesním rozvoji.

Radana Hartošová, vedoucí personálního oddělení poradenské společnosti RSM Každý zaměstnavatel by si měl pečlivě spočítat úsporu, kterou mu propouštění přinese. Díky vlivu progresívních nákladů, mezi které ve mzdové oblasti patří například náklady na práci přesčas, může ve výsledku dojít ke zvýšení celkových mzdových nákladů, a to navíc za cenu nespokojených a přetížených zaměstnanců.

Zdeňka Uldrichová, manažerka Nugget SW, společnosti provozující mzdový systém pro velké firmy Současná ekonomická situace spojená s energetickou krizí je neudržitelná a samozřejmě s sebou ponese důsledky, které mohou přijít i v podobě masovějšího propouštění. Hromadné propouštění ale v současné chvíli vnímám spíš jako ne zcela oprávněného strašáka. Jistě hrozí v odvětvích, kde je například výroba na cenách energií přímo závislá. Je zde ale i obrovské množství odvětví, kde je hlavní přidanou hodnotou lidská práce, nikoliv samotný vyrobený produkt. Dovolím si tvrdit, že v těchto oblastech se firmy budou potýkat i nadále spíše s opačným problémem, který je ostatně možné pozorovat již delší dobu, a sice s nedostatkem kvalitních zaměstnanců.

Milan Rataj, HR expert a spoluzakladatel personálního start-upu Sloneek Když dostane pracovník výpověď, většinou nedokáže ve výpovědní lhůtě pracovat stejně kvalitně, jako do té doby a není se čemu divit. Produktivita firem se ještě zhorší. Navíc výpověď přináší tři platy odstupného. Ekonomika firem tak dostane další úder a bude nutné hledat další úspory. Klíčovou možností je propouštění. Majitelé firem a jejich pracovníci jsou na jedné lodi. Je potřeba na to nezapomínat na žádné straně.

Martin Valach, podnikatel, mentor, spolumajitel skupiny Rose Propouštění je neuvěřitelně delikátní situace. Řadu firem nečekají drastické redukce, ale jen menší propouštění nebo rozpouštění týmů. Jenže pokud šéfové a personalisté nezvládnou tuto informaci sdělit celé společnosti, která má často mnoho provozů po celém Česku, můžou ji nastavit do panikového módu. Lidé pak začínají odcházet, týmy se méně snaží a firma setrvává ve zbytečně špatné náladě.

Ondřej Švrček, komunikační expert a managing partner start-upu Munipolis