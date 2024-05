Kapitán volejbalistů Ústí: Skvělé končit obratem, ale zestárl jsem o 30 let

Extraligu jste udrželi. Spadl z vás balvan?

Jsem extrémně rád, Ústí mi dalo volejbalově všechno, Ústí si extraligu zaslouží, Ústí musí mít extraligu! Musíme se zamyslet nad tím, jak to bude vypadat příští roky, aby se tohle nikdy neopakovalo.

Klub čeká dvacátá extraligová sezona v řadě, přitom jste měli několikrát na kahánku. Čím to, že se tak držíte?

Mohli jsme vidět všichni, kolik nám dávali lidi okolo. Všichni brblali, že to je už konec extraligy v Ústí, ale tenhle mančaft dokázal, že má ještě týmového ducha, že chce ještě bojovat, že nic nevzdá. Je to sport a my se krásně do série vrátili. To je paráda, úžasné.

Kolik vás to stálo nervů?

Za těch pět zápasů jsem zestárl emočně tak o třicet let. Po prvních dvou domácích utkáních, prohraných, jsem nemohl čtyři dny vůbec mluvit. Všechna čest týmu, že jsme to dohráli, jak jsme měli.

A kolik jste vy jako náruživý kuřák ztrestal cigaret?

Padaly tam hodně. Kutnohorský Philip Morris byl podle mě na hrušce. (smích)

Jak jste reagovali na šokující úvodní porážky?

Po první jsme se v šatně proprali neskutečně, tam lítaly židle a nevím co všechno. Po druhé i já řekl, že v ten daný moment byly Dobřichovice lepší. Protože jsme prostě byli podělaní. Ale pak? Poslední tři zápasy nám začali hrát výborně smečaři. Nahrávač se uklidnil, příjem jsme zkonsolidovali, poslední utkání nám konečně zabralo účko. Mentálně jsme to zvládli super.

Volejbalisté Ústí nad Labem se radují ze záchrany v extralize.

Jak to?

Nikdo to nezabalil, všichni jsme tomu prostě věřili. Včetně mě. Jediní skeptičtější podle mě byli diváci. Ale tomu se dá rozumět, já bych byl jako fanoušek taky naštvaný. Podporu jsme měli z domova, od lidí okolo, všichni říkali, že to možná zvládneme. Byla senzace sezonu ukončit takovým obratem. Hráli jsme ovšem až do konce dubna, na to jsem už starý!

Strašilo vás, že budete jako kapitán podepsaný pod sestupem?

Jako kapitán jsem už baráž hrál, to ale byla jednoznačná záležitost. Podepsaný je pod tím celý tým včetně vedení, hráčů. Každý si musí hrábnout do svědomí, jestli tomu dal všechno. To já nevím. Já jsem byl po pěti zápasech nadšený, že jsme to nezabalili.

Zůstanete?

Předběžně jsem domluvený, záleží na Čírovi (šéf klubu Miroslav Přikryl), jak tým postaví. Asi budu zůstávat, kam bych šel. Po prvních dvou zápasech jsem měl na kahánku a říkám si: Nikdy! Ale ještě bych to tady doklepal, klidně bych hrál za Ústí i první ligu.