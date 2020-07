Víte, jaká jsou vaše práva, když dostanete výpověď? Právníci radí

Vemlouvavý hlas personalistky zněl téměř mateřsky: „Tak co, dohodneme se?“ strká před recepčního Jakuba papír s tužkou. Podepsal. „Až pak na úřadu práce jsem zjistil, že když jsem odešel na dohodu, budu mít menší podporu v nezaměstnanosti. Ale už bylo pozdě,“ krčí rameny Jakub.



„Je třeba striktně odlišit výpověď a dohodu o rozvázání pracovního poměru. Výpověď je způsob ukončení pracovního poměru, který žádný souhlas zaměstnance nevyžaduje, naopak jedná se o jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele za dodržení zákonných podmínek. Dohoda však vyžaduje, abyste se vy i váš zaměstnavatel společně dohodli, a tedy následně tuto dohodu oba potvrdili svým podpisem. Pokud s návrhem podmínek dohody od zaměstnavatele nesouhlasíte, pak dohodu nepodepisujte, jelikož potom nemůže být dohoda účinně uzavřena,“ říkají Alena Čechtická a Marek Poloni, kteří se věnují pracovnímu právu v advokátní kanceláři Noerr v Praze.

Ve spolupráci s advokátkou Alenou Čechtickou a právníkem Markem Poloni přinášíme odpovědi na nejčastější otázky, které vás při ukončení pracovního poměru mohou potkat.

1. Volno na hledání nové práce

Firma mě propustila a teď jsem ve dvouměsíční výpovědní době. Kolega mi poradil, že mohu mít volno na hledání nové práce. Ale vedoucí o ničem takovém neví. Mám, nebo nemám právo na volný čas na hledání nového zaměstnání?



Takové právo skutečně máte. V případě dotazu vedoucího pracovníka se můžete odvolat na zákoník práce, který poskytuje zaměstnancům ve výpovědní době půlden volna každý týden po dobu dvou měsíců výpovědní lhůty. Pokud s tím bude zaměstnavatel souhlasit, můžete tyto půldny například i sčítat, a vybrat je tak třeba všechny nárazově. Volno zaměstnavatel proplatí, pokud zaměstnanci dal výpověď z organizačních nebo některých zdravotních důvodů.

2. Zkušební doba

Jsem ve zkušební době a firma propouští. Mám na něco nárok?

Ve zkušební době můžete vy i váš zaměstnavatel zrušit pracovní poměr i bez uvedení důvodu. Zvláštní nárok u rozvazování pracovních poměrů ve zkušební době nabízí zákon na ochrannou dobu 14 dní v pracovní neschopnosti, přičemž následující 15. den již může zaměstnavatel zrušit pracovní poměr se zaměstnancem ve zkušební době. Vhodné je ještě poznamenat, že zkušební doba se o dobu pracovní neschopnosti prodlouží. Avšak nárok na odstupné nebo jiné vyrovnání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ze zákona nevzniká.

3. Výpověď u DPČ a DPP

Pracuji u zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti, má to nějaký vliv na výpověď?

V případě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce je ze zákona zkrácená výpovědní doba, a to na 15 dnů, přičemž začíná běžet dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Zaměstnavatel může dát výpověď i bez udání důvodu, navíc se neuplatní zákaz dání výpovědi v takzvané ochranné době, výpověď je tedy možné dát i například těhotné ženě. Dále v tomto případě nevzniká ani nárok na odstupné.

4. Nárok na odstupné

Do práce jsem nastoupila na začátku tohoto roku na částečný úvazek. Firma propouští a asi mě to také nemine. Mám nárok na odstupné? A případně jaké?

Odstupné zaměstnanci náleží při výpovědi ze strany zaměstnavatele z organizačních důvodů nebo i při dohodě o rozvázání pracovního poměru ze stejných důvodů, a to ve výši průměrných měsíčních výdělků vypočítaných z rozhodného období, kterým je většinou předchozí kalendářní čtvrtletí. Nárok na odstupné máte i při částečném úvazku a pro jeho výši je rozhodující váš měsíční výdělek a délka pracovního poměru. Pokud jste nastoupila na začátku tohoto roku, potom je podstatné, že u pracovních poměrů trvajících méně než rok dosahuje odstupné výše jednoho průměrného měsíčního výdělku.

5 Firma v insolvenci

Jsem na rodičovské, firma, u které jsem pracovala dva roky, je nyní v insolvenci. Mám nárok na odstupné?

Samotný fakt, že je zaměstnavatel v insolvenci, nezakládá nárok na odstupné. Pokud bude ale pracovní poměr rozvázán například výpovědí z organizačních důvodů podanou zaměstnanci insolvenčním správcem, vznikne mu nárok na odstupné, který může kompenzovat do určité výše i úřad práce.

6. Proplatí dovolenou?

Mám ještě skoro celou dovolenou a firma mě propustila. Musím si dovolenou vybrat do konce výpovědní doby, nebo mi ji musí proplatit?

Výpovědní doba sama o sobě nic nemění na tom, že čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle zákonných pravidel. Pokud vám tedy zaměstnavatel alikvotní část dovolené řádně neurčí nebo se s ním na určení dovolené nedohodnete, bude vám proplacena po skončení pracovního poměru. Zaměstnanec může sám určit jen čerpání nevyčerpané dovolené z loňského roku, pokud nebude její čerpání určeno zaměstnavatelem do 30. června tohoto roku.

7. Výpověď v těhotenství

Dostala jsem k 30. červnu výpověď. Ale teď jsem zjistila, že jsem těhotná. Platí výpověď zaměstnavatele i nadále, nebo ji musí podnik vzít zpět?

Důležité je zjištění, jestli jste byla těhotná již v době řádného doručení výpovědi, ale není relevantní, zda o těhotenství věděl, nebo nevěděl zaměstnavatel. Těhotenství zaměstnankyně nahlašovat zaměstnavateli podle zákona nemusí. Pokud jste v okamžik řádného doručení těhotná již byla a jste schopná to prokázat (například lékařským potvrzením), můžete se domáhat i neplatnosti výpovědi. Pokud jste otěhotněla až ve výpovědní době, tak se zastavuje běh výpovědní doby, a to podle okolností třeba až do konce mateřské dovolené. Do konce ochranné doby pracovní poměr totiž neskončí, pokud má během této ochranné doby výpovědní doba uplynout.

8. Propouštění na rodičovské

V září se vracím po rodičovské dovolené do práce. Ale zaměstnavatel už mi avizoval, že pro mě místo nemá a bude propouštět. Co mám teď dělat?

Existuje vícero scénářů. Jedním z nich je, že se u zaměstnavatele pravděpodobně odehrály nějaké organizační změny, a v takovém případě vám může dát výpověď z nadbytečnosti, za kterou vám bude náležet odstupné a u níž vám poběží výpovědní doba. Pokud taková situace nenastala a vaše místo jen zaujal v průběhu času někdo jiný, potom by mohla být taková výpověď dokonce i neplatná.

Jestliže chcete dál pracovat a zaměstnavatel vám náležitě neposkytne místo a nepřidělí druh práce v souladu se smlouvou jen proto, že ho dal jinému, pak máte nárok na 100 procent průměrného výdělku z důvodu překážky na straně zaměstnavatele. Tomu se zaměstnavatel často chce vyhnout rozvázáním pracovního poměru dohodou. Když budete chtít rozvázat pracovní poměr dohodou, je třeba dát pozor, aby v ní byl řádně uveden důvod nebo podmínky ukončení, protože by se tak zaměstnanec mohl připravit o nárok na odstupné. Do výpočtu výše odstupného se započítává i doba mateřské a rodičovské dovolené.

9. Plánovaná operace

Firma bude v létě asi třetinu lidí propouštět, očekávám, že mě také. V září mám jít na plánovanou operaci, která by tak zasáhla asi do výpovědní doby. Jak to mám řešit?

Zaměstnanec v těchto případech nemá povinnost řešit nic, kromě ideálně včasného nahlášení této překážky v práci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavateli. Obecně po dobu pracovní neschopnosti (nejedná-li se o výjimky) je zaměstnanec v takzvané ochranné době. Pokud skončí pracovní neschopnost před uplynutím výpovědní doby, nemá tato pracovní neschopnost na ukončení pracovního poměru vliv.

V případě, kdy má zaměstnanci výpovědní doba uplynout za trvání pracovní neschopnosti, se výpovědní doba prodlužuje o celou dobu trvání pracovní neschopnosti. Pokud tedy zaměstnanec byl týden v pracovní neschopnosti třeba kvůli operaci a během tohoto týdne má uplynout výpovědní doba, potom bude výpovědní doba o týden delší a zaměstnanec pak odpracuje zbytek tohoto týdne po tom, co mu pracovní neschopnost skončí. Ochranná doba se však neuplatní na speciální případy, jako je například zrušení zaměstnavatele nebo jeho části.