USA pozastavily dodávky zbraní Izraeli. Nechtějí dál zvyšovat počty obětí

Administrativa amerického prezidenta Joe Bidena pozastavila dodávku tisíců zbraní do Izraele, a to včetně kontroverzních leteckých pum typu MK84. Za rozhodnutím stojí obavy z rozšíření vojenské operace do jižní části Pásma Gazy. Tento krok by mohl dramaticky zvýšit počet obětí konfliktu, uvedli v úterý američtí představitelé.