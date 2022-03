PORADNA: Dostal jsem výpověď dohodou, mám nárok na odstupné?

U svého zaměstnavatele pracuji víc jak čtyři roky. Minulý týden mě kontaktoval můj nadřízený, že by si přál, abychom ukončili spolupráci. E-mailem mi poslal výpověď dohodou bez uvedení důvodu, podle které můj pracovní poměr skončil posledního února a já dostanu odstupné ve výši jedné základní mzdy. Prý pokud souhlasím, mám jednoduše naskenovat svůj podpis a emailem poslat zpět. Je takový postup v pořádku? Musím dohodu podepsat?

Taková dohoda v pořádku není a vy ji rozhodně nepodepisujte. Dohoda o rozvázání pracovního poměru je nejčastějším a také nejflexibilnějším způsobem jak ukončit pracovní poměr. Ale i ona má svá pravidla. V první řadě musí být písemná (v listinné formě). Nelze ji uzavřít emailem. A nelze ji platně uzavřít naskenovaným podpisem.

Dalším důležitým pravidlem je, že pracovní poměr může skončit dohodou v den, kdy je dohoda uzavřena nebo v kterýkoli budoucí den. Dohoda nemůže ukončit pracovní poměr zpětně.

Mám nárok na odstupné?

Nárok na odstupné máte ze zákona v případě, že váš pracovní poměr je rozvazován z tzv. organizačních důvodů. Organizačních důvodů zná zákoník práce několik. Patří sem například situace, kdy vaše pracovní místo bylo zrušeno, a vy jste se stal pro zaměstnavatele nadbytečným, nebo když se ruší váš zaměstnavatel nebo jeho část, nebo když se váš zaměstnavatel (nebo jeho část) přemísťuje.

Lucie Kalašová Je advokátkou spolupracující s bpv Braun Partners.

Věnuje se především právnímu poradenství v oblasti pracovního práva a zastupování v pracovněprávních soudních sporech.

Zákoník práce stanoví minimální hranici povinného odstupného, která se odvíjí od délky trvání pracovního poměru. Rozpětí je jeden až tři průměrné měsíční výdělky. Garance třech průměrných měsíčních výdělků dosáhnete již po dvou letech trvání pracovního poměru. Ve vašem případě ale nárok na odstupné nemáte, neboť nejsou naplněny organizační důvody.

Co odstupné, které slibuje zaměstnavatel ve svém mailu?

Odstupné, které vám zaměstnavatel v e-mailové dohodě nabízí, by se spíše posuzovalo jako odměna. V dohodě se můžete domluvit na výplatě odměny v libovolné výši. Z pohledu povinných odvodů to bude stejné jako u kterékoli jiné části mzdy, tedy bude podléhat dani z příjmu fyzických osob i sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Je odstupné výhodnější?

Vyplacené odstupné také podléhá dani z příjmu. Je ale osvobozeno od povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Aby nebylo pochyb, že nárok na odstupné vznikl, je třeba důvod rozvázání pracovního poměru do dohody popsat. Zaměstnavatel samozřejmě může poskytnout i vyšší než zákonné odstupné, pokud se tak v dohodě domluvíte.

Pamatujte si: