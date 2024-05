Tátu mám nejraději ve filmu, kde hrál vraha, říká syn Dolanského a Vlasákové

Studuje třetím rokem Pražskou konzervatoř, ale má už zkušenosti z praxe. Pro Déčko České televize dělal třináctidílný animovaný pořad Co všechno umí počasí, kde fungoval jako dabér. „Byla to moje první zkušenost, tím pádem to pro mě bylo celé takové veliké. Do té doby jsem s hlasem nepracoval, takže jsem poznával, zkoumal, zkoušel. A nakonec jsme se u toho s výtvarnicí Mariou Procházkovou i dost nasmáli. A taky jsem se dozvěděl spoustu věcí. Třeba jak vzniká déšť, protože ve škole mě to neučili,“ říká.

Máma se mu líbí ve filmu Ženy v pokušení. „To je asi její nejznámější film a je v něm výborná.“